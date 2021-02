Desde hoy quedan habilitados los eventos sociales en el Chaco, aunque con protocolos

Se podrán realizar fiestas como recepciones, casamientos, actos de egresados, entre otros.

Tal como se había anunciado, este miércoles entra en vigencia el Decreto 224/2021 con el que se aplicará un nuevo protocolo para la realización de eventos culturales, musicales, actos de colación de grado, recepciones, reuniones empresariales, sociales y familiares.

A partir de hoy, las siguientes medidas se establecerán en sintonía a las ya existentes de bioseguridad, buscando evitar la propagación de contagios por Covid-19 en el Chaco.

Las disposiciones se definieron a partir de recomendaciones del Comité de Monitoreo y Seguimiento y del Consejo de Desescalada. Posteriormente, se definirán protocolos especiales para personas mayores de 60 años o con factores de riesgo.

ANTES DEL EVENTO

Los organizadores deberán registrar el evento en la plataforma “Tu Gobierno digital” a través de la aplicación “Turnos Chaco” disponible en https://turnos.chaco.gob.ar/. Únicamente estarán permitidos los eventos registrados en la plataforma. Se les brindará un formulario donde deberán describir detalles del encuentro, horario, asistentes e invitados para generar una trazabilidad de contactos.

Los encuentros deberán ser al aire libre, cumpliendo hasta el 30% de la capacidad disponible de los locales, con un tope máximo de 350 asistentes.

El evento deberá contar con varias entradas para evitar la aglomeración de personas. Los asistentes deberán someterse a un protocolo de control de temperatura.

DURANTE EL EVENTO

Los asistentes personas deberán permanecer con barbijo todo el tiempo, excepto por los momentos de consumición, lavarse las manos frecuentemente o utilizar constantemente alcohol en gel y mantener distancia de dos metros entre personas en todo momento. Se realizarán controles de temperatura al ingresar.

La ocupación de las mesas no podrá ser mayor al 50% de su capacidad habitual. No podrá haber más de cinco personas por mesa, que deberán permanecer en sus lugares asignados. Únicamente podrán desplazarse para hacer uso del sanitario.

No se permite servicios de barra para público ni modalidad autoservice. El organizador deberá garantizar un servicio de asistencia gastronómica que evite el desplazamiento de los asistentes.

DESPUÉS DEL EVENTO

Los asistentes no podrán permanecer en el establecimiento manteniendo reuniones grupales fuera del horario establecido, y deberá implementarse varias salidas para evitar la aglomeración de personas.

Fuente: DataChaco.-

Comentarios