Spoljaric valoró el trabajo del personal de salud y la Asociación Civil Barrio Centro Sur por su gran labor social en Colonia Aborigen

En su visita a Colonia Aborigen la Diputada Liliana Spoljaric recorrió juanto a la Señora Cecilia Avalos las instalaciones del Hospital Hugo Ramírez, donde este miércoles comenzarán a vacunar al personal sanitario con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que ya se está llevando a cabo en todo el territorio Argentino.

«Los trabajadores de este hospital me expresaron que la vacunación que se llevará a cabo favorece a generar confianza en todos sus hermanos de la comunidad, porque ahora podrán ver en hechos que no hay que tener temor ya que las condiciones están dadas, los profesionales de la salud están preparados y es seguro hacerlo» dijo Spoljaric.

Por el momento en la localidad solo hay un caso de COVID-19 positivo en el cual todo el equipo del hospital trabajaron para aislar al paciente, contener la situación para evitar un posible brote y controlar de manera eficaz la situación.

En su visita a Colonia Aborigen la Diputada junto a Caty Segovia estuvieron en la Asociación Civil Barrio Centro Sur el cual lleva a cabo asistencia a través de comedores comunitarios, tareas de limpieza y cuidados de espacios verdes.

«Ellos me comentaron la vicisitudes que tienen muchas veces como Asociación pero la labor social que llevan a cabo es impresionante, por ello me mantendré en contacto para trabajar en la generación de empleos y la importancia de la capacitación del capital humano. No obstante gestionaré con los organismos gubernamentales que correspondan para facilitar a que sigan trabajando y avanzando en cambiar la realidad de muchos» argumentó La Diputada.

*Agradecimiento e invitación a volver

Tanto los integrantes del Asociación Civil como los profesionales de la salud agradecieron la visita de la Diputada y la invitaron a volver ya que creen que afianzar la confianza entre los hermanos originarios y los representantes del pueblo como la legisladora es fundamental para que todos los eslabones sociales se conozcan y trabajen en acciones conjuntas.

