“El Ministerio de Educación no tiene autorizada la presencialidad en ningún tipo de unidad educativa”

La ministra Torrente aclaró el caso de la Universidad Popular que se viralizó a través de las redes sociales. A su vez, ratificó el inicio del ciclo lectivo 2021 previsto para el 1 de marzo y confirmó su presencia en la reunión del Consejo Federal de Educación.

El Ministerio de Educación de la provincia del Chaco no tiene autorizada la presencialidad en ningún tipo de unidad educativa, sea de gestión pública o privada, ni de gestión social ni comunitaria que se encuentren dentro de los niveles obligatorios inicial, primario, secundario y técnico. Así lo aseguró a esta Agencia FOCO la ministra Daniela Torrente ante publicaciones en redes sociales que se viralizaron en las últimas horas.

A su vez, la funcionaria provincial confirmó su presencia este viernes 12 en la reunión del Consejo federal de Educación que encabezará el presidente de la Nación, Alberto Fernández. En ella, “vamos a terminar de acordar todo lo que tiene que ver con las definiciones de la vuelta a la presencialidad”, destacó.

En este sentido, la funcionaria provincial agregó: “Está previsto en la provincia del Chaco que a partir del 1 de marzo se vuelve a la presencialidad y que ella será condicionada al mantenimiento del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) vigente en la provincia por Decreto”.

Sobre el caso de la Universidad Popular

«La Universidad Popular no está autorizada para realizar actividades presenciales. Desde la Dirección de Privada tomamos contacto y les informamos que no pueden hacerlo y están en contra de la normativa vigente”, comentó Torrente. Así, informó que los directivos de la institución respondieron que “era una prueba que estaban realizando, que duró tres horas y que en realidad no era el inicio del ciclo lectivo que arranca de hecho el 1 de marzo”. Y cerró al respecto: “La Universidad Popular es una unidad educativa más y por lo tanto tiene que respetar las mismas reglas que el resto del sistema”.

Por último, la ministra ratificó que desde la semana que viene “vamos a tener todas las cuestiones vinculadas a protocolos a respetar y definiciones concretas en cuanto a cómo van a ser los agrupamientos, las vueltas a las aulas y el sistema de alternancia en las escuelas y demás”. “Por el momento, el Ministerio no autoriza a ningún nivel de los obligatorios a volver a la presencialidad, pero sí lo vamos a hacer desde el mes de marzo”, concluyó.

