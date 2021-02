Jubilaciones: el ministro Pérez Pons garantizó que «se respetará el 82% móvil»

Aseguró que no habrá modificaciones al sistema de jubilaciones chaqueñas y explicó la necesidad de financiar el déficit a través de compensaciones de la Anses. Además, habló de obra pública y de tarifas.

El ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, llevó tranquilidad a todos los jubilados y pensionados chaqueños, al afirmar que no se modificará el sistema previsional, que está en manos del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Prestamos (InSSSeP).

Asimismo, el funcionario provincial explicó cuál es el alcance del proyecto de ley que permitirá ratificar un convenio entre el Gobierno del Chaco y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que permite la sostenibilidad del sistema previsional chaqueño y garantiza el 82% móvil de las jubilaciones.

Para ello, hizo una síntesis sobre la situación del sistema previsional. “A mediados de los años 90, la Nación y todas las provincias acordaron que algunas cajas previsionales se transfieran a la Nación”, señaló y remarcó: “Chaco y otras doce provincias no transfirieron su caja. Para estar en pie de igualdad con las otras provincias, Anses nos compensa por el déficit del sistema”.

Ese sistema de compensación se mantuvo hasta que “llegó la crisis y en 2019 la Provincia no recibió fondos”. “No recibimos ninguna ayuda del Gobierno Nacional para poder afrontar los gastos y pagar las jubilaciones y pensiones”, precisó.

En ese sentido, destacó que “durante el primer año de gobierno, Jorge Capitanich hizo las gestiones políticas y económicas para que el Chaco pueda volver a recibir transferencias para la caja previsional”.

El acuerdo firmado entre Chaco y Anses en 2020 se tradujo en una transferencia de 1.400 millones de pesos que permitió “seguir financiando sustentablemente nuestras jubilaciones”.

“No implica ajustar jubilaciones, no implica cambiar el sistema, no implica cambiarle la vida a la gente. Solamente permite que el sistema económico de la seguridad social funcione mejor”, señaló el titular de la cartera, durante una entrevista radial concedida en la mañana de hoy.

Por otra parte, fue crítico con la oposición al considerar que “no sólo tratan de hacer un daño al Gobierno Provincial, sino que le desordenan la vida a la gente y generan poca previsibilidad”. “Son los mismos que entre 2015 y 2019 hicieron que las jubilaciones pierdan un 18% en términos reales”, remarcó.

Obra pública

El ministro también se refirió a la inversión en obra pública que “alcanza casi el 20% de los gastos”.

“Lo que estamos haciendo es re priorizar algunas obras en base a la demanda, a la factibilidad y a las mayores urgencias”, aseveró y anticipó: “Vamos a lanzar en las próximas semanas cómo será el programa de inversión pública que vamos a tener durante 2021 por cada región y municipio chaqueño”.

Audiencias Públicas

Sobre las audiencias públicas realizadas por Sameep y Secheep el pasado 5 de febrero consideró que “lo que demostraron las empresas en su diagnóstico, es que tienen una situación de déficit importante”.

“Desde 2017 hasta 2021 la parte de la tarifa que corresponde a la provincia se encuentra desactualizada, entonces las empresas no reciben los ingresos correspondientes”, aseguró.

Y concluyó: “Venimos de cuatro años en los que la inversión en infraestructura en general, pero en particular para la energía y el agua, fue la más baja de los últimos 20 años. Tenemos un desafío enorme por delante. La audiencia no tiene carácter vinculante y será el Ejecutivo provincial quien tomará medidas económicas integrales, nunca en perjuicio del bolsillo de la gente, ni de la recuperación de la economía chaqueña”.

