En caso de no suspenderse, las PASO podrían diferirse

El gobernador del Chaco Jorge Capitanich mencionó que se estudia la posibilidad de que, en caso de no suspenderlas, las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) podrían diferirse de agosto a septiembre.

En diálogo con Radio del Plata, el mandatario chaqueño dijo que en la discusión sobre las PASO “hay un problema con la factibilidad de conseguir consenso con la oposición” y que “las condiciones no son las mismas para todas las provincias”.

Sobre su postura de suspenderlas, la cual es acompañada de varios gobernadores y gobernadoras de distintas provincias, mencionó que el calendario electoral programado para agosto “mostraría todavía los problemas derivados de la imposibilidad táctica de cumplir con la inmunidad”. Contempló que, a pesar de liderar en América Latina, es posible que solo un 40% de la población de Argentina sea inmunizada para las PASO, principalmente debido a las dificultades de abastecimiento de vacunas.

Respecto a la situación en el Chaco, el gobernador afirmó que se decidió unificar el programa electoral y no desdoblar, para así tener dos elecciones en vez de cuatro. También aseguró que, si se suspenden las PASO, habría solo una elección, lo que reduce el movimiento de gente y los contagios. En el caso de que no se suspendan las Primarias podrían ser aplazadas a septiembre u octubre, para lo que se buscaría consenso con la oposición.

Respecto a las posibilidades de que se logre suspenderlas Capitanich aseveró que depende de “la posición final de Juntos por el Cambio” y de “si es posible la iniciativa legislativa y el consenso para la sanción”. Argumentó que “son cuestiones que merecen un análisis desprovisto de cualquier grieta”.

