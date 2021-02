Controles en los ingresos: sin sobresaltos en el inicio de los operativos.

A nadie se le prohíbe la entrada a la provincia, aquel que no la tenga firma una declaración jurada que se hará el hisopado o test de antígenos en 72 horas.

Una cuestión en lo que puedan fijar una ley, decreto o disposición legal y otra es la subjetividad de quien la interprete o lo que finalmente se determine en la práctica para su implementación, que muchas veces da lugar a flexibilidades.

Es lo que ocurre con la puesta en práctica desde hoy con el decreto 180 que en sus considerandos establecía que no podía ingresarse a la provincia sin un hisopado negativo o test antígeno, pero que a la hora de la verdad no representa restricción alguna y que aquel que no la cuente firmará una declaración jurada por la cual se compromete a hacerlo en las próximas 72 horas de permanencia en suelo chaqueño.

Lo que sí se dio naturalmente en los controles fueron demoras en el tránsito, principalmente en el puente Chaco-Corrientes en las horas pico de mayor fluido, en la que efectivos policiales efectuaban las constataciones de rigor además de los clásicos controles de alcoholemia y documentación de vehículos.

PUNTOS DE CONTROL

Los controles se efectúan en el puente Chaco- Corrientes (donde por el caudal de tránsito se producen por los controles que se realicen), el Paralelo 28 – Santa Fe, en Puerto Eva Perón, en el paso conocido como Eva Perón-Mansalli, en La Vicuña (Charadai), en Los Amores, Santa Fe, y en Santa Sylvina. También en Río Muerto por ruta 16 entre Taco Pozo-Santiago del Estero, en el paso que existe entre Gancedo y Santiago del Estero, Puerto Lavalle y en el Puente Libertad que une a Chaco con Formosa.

En tanto, el gobierno efectuó una importante aclaración de que a partir de una resolución conjunta entre

los ministerios de Seguridad y Justicia y Salud Pública, quienes ingresen sin testeo alguno tendrán un plazo de 72 horas para realizar el hisopado correspondiente en alguna de las postas específicas

para viajeros definidas por el Ministerio de Salud Pública.

Las postas sanitarias funcionan, para el Gran Resistencia, en Laboratorios Chaqueños. En Sáenz Peña,

en la Universidad del Chaco Austral (Uncaus) y en el Hotel Gualok. En otras localidades, funcionarán en

hospitales.

NUEVAS MULTAS

También hoy comienza a regir el Decreto 223/21 que establece que la infracción por no usar tapabocas tendrá un valor de $5.000, y en caso de reincidencia aumentará al doble. Sin embargo, si se realiza el pago voluntario, la autoridad de aplicación podrá establecer una quita de hasta el 50% del monto establecido.

Estarán exceptuadas lasniñas y niños menores de 2 años, y quienes presenten algún tipo de dificultad

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, y personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados.

También estarán exceptuadas las personas que realicen actividades físicas o deportivas en la vía

pública y/o en los establecimientos habilitados para tal fin, durante el tiempo que efectúen la práctica. Las personas que conduzcan automotores y/o motovehículos, que circulen solos o en compañía de su núcleo familiar o conviviente. Y por último, las personas que se encuentren utilizando piscinas y natatorios, únicamente mientras permanezcan en el espacio que corresponda.

Fuente: Diario Norte.-

Comentarios