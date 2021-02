Robaron más de 300 mil pesos a un conocido empresario saenzpeñense

Robaron más de 300 mil pesos un conocido empresario de Sáenz Peña, desde su camioneta que había dejado estacionada en el domicilio de su hijo.

La denuncia policial fue realizada ayer luego de que el empresario saenzpeñense salió del Nuevo banco del Chaco donde estuvo por 30 minutos tras realizar el retiro de dinero en efectivo. El hombre lo colocó en una mochila, en la que también llevaba una bolsita de plástico azul con otros $50.000 pesos aproximadamente.

Luego, subió a su camioneta y se dirigió hasta el domicilio de su hijo, en calle 8, y dejó el vehículo, llaveado y con alarma, estacionado frente al garaje de la casa y con la mochila en su interior; e ingresó a la vivienda.

Además, el hombre llevaba en la misma mochila dos chequeras una del Banco Nación y otra del Banco del Chaco perteneciente a TALLER 1 SRL, un portachequera con tres chequeras del Banco Nación, Banco del Chaco y del Banco ISBC; un portatarjeta con tarjetas de crédito y débito de diferentes bancos, un cargador de celular y dos juegos de llaves con llavero de cuero.

Cerca del mediodía, salió de la casa de su hijo y subió nuevamente a su camioneta para ir camino a hacer unos trámites personales, pero notó que la mochila con el dinero ya no estaba. Verificó si la camioneta tenía algún tipo de daño, pero no constató ninguno; además, probó el cierre centralizado del vehículo, pero el mismo funcionaba correctamente.

Si bien el domicilio donde estaba estacionada la camioneta no cuenta con cámaras de seguridad, las casas vecinas si las poseen por lo que se constataron los videos de ese día y se pudo ver cómo tres personas merodeaban la zona y una de ellas sacó la mochila de la camioneta y luego se dieron a la fuga.

Personal de la División Investigaciones se abocó a la investigación del hecho y continúan con el relevamiento de las cámaras seguridad de la zona y del banco para comprobar si el empresario fue “marcado” o seguido en su recorrido por alguna persona.

