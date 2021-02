Desde Miraflores, la cerveza IMPE – Chaco se destaca por gustos diferentes con sabores extraídos del suelo chaqueño, como el mistol y la algarroba, ingredientes elementales que aportan un inconfundible agregado de valor local. Mauro también incursiona en la producción de fernet.

La producción de cerveza artesanal se desarrolló y creció en el último tiempo a pasos agigantados. Es común observar a lo largo y ancho de la provincia y la región emprendedores que hicieron de la producción cervecera su medio de vida con la generación de recursos y de empleo genuino para muchos. Algunos con la ayuda del Estado, otros no; pero todos con una misma certeza: pasión por lo que hacen.

En pleno monte impenetrable chaqueño, la cerveza también encuentra su lugar en el mundo. La “birra” Impenetrable se levanta de la faz de la tierra, al calor del sol abrazador y en un lugar privilegiado, con sabor propio, materia prima autóctona y gustos para todos.

Mauro no es originario de Miraflores, pero encontró ahí su lugar en el mundo.

Mauro encontró en Miraflores un lugar que le robó el corazón y eligió para vivir. No es originario de ese lugar, pero sí es audaz, inquieto y creativo. “¿Cerveza artesanal en el Impenetrable?”, se preguntó alguna vez. Y la respuesta fue inmediata y contundente: “¡Sí, cerveza artesanal en el impenetrable!”. Y ya nadie pudo quitar de su mente esa idea.

El joven hoy produce su Cerveza IMPE – Chaco, compra la materia prima y agrega gustos diferentes con sabores extraídos del suelo chaqueño, como el mistol y la algarroba, ingredientes elementales que aportan un inconfundible agregado de valor local. Elabora cerveza rubia, roja y negra, realizando todos los procesos necesarios para ofrecer un producto de calidad a las localidades de la zona, se informa desde la Subsecretaría de Empleo de la Provincia del Chaco.

Ahora se está animando al fernet, y tiene muchas otras ideas para seguir creciendo. En Facebook, lo podes encontrar como Cerveza IMPE – Chaco o en el número de teléfono publicado 011 5523-5009.

El subsecretario de Empelo, Lucas Cepeda visitó el emprendimiento de Mauro.

“Con un Estado presente, llegamos y potenciamos a cada rincón de nuestra provincia. Acompañando a Mauro, impulsamos la producción local y fortalecemos nuestras raíces”, concluye el subsecretario Lucas Cepeda, quien recientemente visitó a Mauro y observó su producción. Cerveza IMPE – Chaco no detiene su crecimiento y ya se ganó el gusto de muchos.

Fuente: Agencia Foco.

