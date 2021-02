La suspensión de las PASO no avanza en Diputados y Capitanich afirmó que analizan otras medidas

Jorge Capitanich fue el gobernador que se puso al frente y trasladó a Alberto Fernández el pedido para suspender las primarias. Luego de eso, siguió insistiendo desde su lugar de presidente del Consejo Federal del Norte Grande. Fernández hizo un guiño al incluir el tema en las extraordinarias, pero continúa estancado en el Congreso y el tiempo corre.

La iniciativa había sido presentada en diciembre del 2020 por un grupo de diputados nacionales de varias provincias, entre ellos el chaqueño Aldo Leiva. Pero desde el vamos la condición para su tratamiento fue que exista un consenso casi total para no generar discusiones internas.

Sobre esto se refirió Jorge Capitanich en diálogo con Radio del Plata, donde afirmó que “la idea era generar un consenso con la oposición” y que “ahí hay un problema que tiene que ver con la factibilidad de lograr ese consenso”.

Pero además, marcó otra situación que tiene que ver con situaciones particulares de algunos distritos, en las que puso como ejemplo a Santiago del Estero y Corrientes, que están obligadas por sus constituciones provinciales a desdoblar sus elecciones porque también eligen gobernador. A eso sumó “provincias que han tomado una decisión unilateral, como por ejemplo Salta, de suspender las primarias provinciales pero a su vez también generar una convocatoria anticipada de las elecciones provinciales, por lo tanto no se reducen las elecciones. También Misiones lo acaba de hacer”.

Ante esta situación, que comienza a vislumbrar un camino cada vez más difícil para la suspensión de las PASO, el gobernador chaqueño comentó que “la evolución de la pandemia nos encontrará con contagios y distintas mutaciones del virus”, por lo que se están analizando otras hipótesis que no tengan que ver con la suspensión de las primarias: “Si no se suspenden las PASO, diferir el cronograma electoral, es decir en vez de hacerlas en agosto, un poco más llegando septiembre, octubre”, es la idea que planteó Capitanich.

Es que, tal lo expresado, “el calendario electoral mostraría la imposibilidad fáctica de cumplir con la inmunidad programada, es decir, más del 60% de la población no tendría inmunidad producto de las dificultades en el abastecimiento de vacunas”. Es por eso que podrían estirar el cronograma y achicar el intervalo entre PASO-Generales.

Capitanich destacó que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, junto a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy), donde tocaron el tema. Ambos mandatarios también quieren que se suspenda las PASO y tienen un reunión pendiente con Horacio Rodríguez Larreta (CABA), por lo que para el chaqueño “hay que ver la posición final de Juntos por el Cambio” y “en segundo lugar si efectivamente variantes de esta naturaleza que hemos estado analizando son posible lograr la iniciativa legislativa correspondiente y el consenso para su sanción”.

“Son cuestiones que merecen un debate parlamentario, un análisis desprovisto de cualquier grieta, racional, inteligente, que permita lograr entender la problemática de la agenda sanitaria conjuntamente con lo que significa la recuperación económica y la percepción de carácter social”, finalizó.

Fuente: Diario Chaco.-

Comentarios