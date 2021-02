Rusia aumenta la producción de la Sputnik V, que logra una eficacia del 91,6% según prestigiosa revista científica.

El gobierno recibió hoy dos buenas noticias en relación con la vacuna Sputnik V: por un lado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó que “se está aumentando la producción para que Argentina reciba el volumen acordado” y, por el otro, la prestigiosa revista científica The Lancet publicó los resultados de los estudios de los ensayos de fase 3, que arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus.

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una comunicación telefónica de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien le informó que «se está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen acordado».

Según informó el Gobierno argentino, durante la comunicación, el presidente Fernández agradeció al instituto Gamaleya y al Fondo Ruso «todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia».

Asimismo, Fernández le comentó a Putin que «los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos», y le solicitó la «ayuda de su par de Rusia para garantizar el suministro de vacunas hacia la Argentina y América Latina».

En la conversación, de acuerdo al comunicado, Putin aseguró que Rusia «aprecia la manera cómo la Argentina valora a Sputnik V, a la que calificó como segura y efectiva, y afirmó que ha resultado ser de las mejores del mundo».

La comunicación entre Fernández y Putin se realizó el mismo día en que la prestigiosa revista científica The Lancet publicó los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, que arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus.

La publicación fue recibida con satisfacción y optimismo por el Gobierno nacional, mientras se aguarda para mediados de este mes la llegada de nuevas dosis.

Las nuevas partidas arribarán, según indicó hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, a «mediados de febrero» cuando se recibirán «un número importante de dosis».

«El retraso es de entre dos o tres semanas y, si bien es muy difícil poner una fecha (de llegada), ellos estiman que alrededor del 15 de febrero podríamos a recibir un número más importante de dosis», dijo esta mañana Vizzotti en declaraciones a radio La Red.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, compartió -en su cuenta de Twitter- la publicación en The Lancet y señaló que «el avance de Fase 3 de la Vacuna desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, certificó una seguridad y eficacia del régimen de dos dosis del 91,6% contra #COVID19 sintomático».

Del mismo modo, su par de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, destacó hoy en su cuenta que «se ratifica el excelente desempeño de la vacuna Sputnik V en la publicación de resultados de la fase 3 del ensayo clínico» y añadió que los resultados están disponibles tanto «en eficacia como en efectos adversos».

También el viceministro de Salud de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, manifestó en su cuenta de Twitter que la publicación «es el camino para el final de esta pesadilla», y añadió: «Es muy importante que nos vacunemos».

Por su parte, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin (FdT), consideró que ahora «el ataque» de la oposición a la vacuna rusa «se desplazará a la logística».

«La revista @TheLancet acaba de publicar el avance de Fase 3 de la Vacuna Sputnik V, certificando su seguridad y eficacia. Estos datos estaban disponibles en @ANMATsalud para su recomendación», escribió Yedlin en las redes y agregó: «Imagino que el ataque a la ‘vacuna rusa se desplazará a la logística. #predecible».

En la misma línea, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, publicó: «Quienes increíblemente no confiaban en el ANMAT, ahora tienen la posibilidad de hacerlo con la prestigiosa The Lancet que publicó el ensayo fase 3 de la vacuna Sputnik-V, estableciendo una eficacia del 91,6%, sin efectos adversos graves» y concluyó: «Vacunate y terminemos con esta pesadilla».

La prestigiosa revista científica The Lancet publicó hoy los resultados de los estudios intermedios de los ensayos de fase 3 de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya de Rusia, que arrojaron una eficacia del 91,6 por ciento en la prevención del coronavirus.

El análisis incluyó datos de 19.866 voluntarios que recibieron tanto la primera como la segunda dosis de la vacuna Sputnik V o placebo y en el punto de control final hubo 78 casos confirmados de Covid-19, de los cuales 62 se presentaron en la rama placebo y 16 entre las personas que recibieron la vacuna.

Además, la Sputnik V proporcionó «una protección completa contra casos graves», según la publicación.

La eficacia en el grupo de 2.144 voluntarios mayores de 60 años fue del 91,8 por ciento y no difirió estadísticamente del grupo de 18 a 60 años.

Además, entre los casos analizados, más del 98 por ciento de los voluntarios desarrollaron una respuesta inmune humoral y una respuesta inmune 100 por ciento celular.

En relación a la seguridad, la mayoría de los eventos adversos (94%) fueron leves e incluyeron síndromes similares a la gripe, reacciones en el lugar de la inyección, dolor de cabeza y astenia.

Por otra parte, «no hay eventos adversos graves asociados con la vacunación», según lo confirmado por el Comité de Monitoreo de Datos Independiente, ni tampoco se presentaron «alergias fuertes ni shock anafiláctico».

Fuente: Diario Norte.-

Comentarios