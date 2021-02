PROVINCIA DISPUSO NUEVAS MEDIDAS PARA FEBRERO Y EL GOBERNADOR DESTACÓ EL MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES

Quienes ingresen a la provincia deberán presentar PCR o testeo rápido realizados como máximo en las últimas 72 horas. Se permite hasta un máximo de 20 personas en encuentros sociales o reuniones familiares. Se habilitan cines, teatros y auditorios con restricciones. Continúa la alarma sanitaria. Luego de la reunión que mantuvo esta mañana con el comité técnico y el consejo de desescalada, el gobernador Jorge Capitanich anunció a través de una conferencia de prensa las nuevas medidas para continuar con la baja de casos positivos de Covid. “Está demostrado que las acciones implementadas dan resultados”, dijo el mandatario luego de exponer las considerables mejoras en la semana 47 de pandemia. Las medidas dispuestas en el Decreto 180/21 que regirán hasta el 28 de febrero son: PCR o Test de Antígenos rápido para las personas que ingresan a la provincia. Debe haberse efectuado como máximo 72 horas previas al ingreso, contadas a partir de la toma de la muestra. “Estamos observando que muchas personas que se fueron de vacaciones vienen con contagio, por lo que la exigencia de ingreso será parte de una promoción y acción comunicacional con el objetivo de evitar el impacto”, sostuvo el gobernador. En caso de no contar tener el testeo estarán obligados a efectuar el aislamiento social preventivo y obligatorio correspondiente en los centros dispuestos por el Estado provincial ¿Hay excepciones? Sí, solamente para personas que acrediten la necesidad de ingresar a la provincia por tratamientos médicos con turnos programados, urgencias médicas o tratamientos de alta complejidad. También para trabajadores esenciales afectados a servicios de salud y fuerzas de seguridad en cumplimiento de sus funciones; personas en tránsito, incluyéndose en ellas quienes brindan servicio de transporte, construcción, industria maderera, forestales y logísticas que cuenten con el certificado nacional y el permiso de ingreso al lugar de destino; y personas que acrediten de forma fehaciente trabajos o actividades en ciudades vecinas distantes a no más de 100 kilómetros o que deban realizar trámites esenciales. Reuniones y encuentros sociales. Con el nuevo decreto se permiten hasta un máximo de 20 personas, preferentemente pertenecientes al grupo familiar y/o convivientes. Cines, Teatros, Auditorios. Podrán funcionar hasta las 00 horas de lunes a miércoles, y los días jueves, viernes, sábado y domingo podrán hacerlo hasta las 02:00 horas, utilizando hasta el 50% de su capacidad. Bares y Restaurantes. Hasta las 00 horas de lunes a miércoles, y los días jueves, viernes, sábado y domingo podrán hacerlo hasta las 02:00 horas. ¿Continúa la Alarma sanitaria? Sí, en el mismo horario dispuesto en decretos anteriores: de 0 a 6 los lunes, martes y miércoles, y de 2 a 6 de jueves a domingo. Durante ese horario, se prohíben los desplazamientos y la circulación de bienes y personas, con exclusión de aquellos afectados al servicio de salud, seguridad o que cuenten con turno o permiso para circular expedido por la plataforma Tu Gobierno Digital. ¿Habrá transporte público? El transporte urbano de pasajeros sigue funcionando con unidades hasta el 50% de su capacidad. No se permite el transporte urbano e interurbano durante la vigencia de la alarma sanitaria. Eventos Culturales y Educativos. Se encuentran habilitados con una duración máxima de hasta tres horas y con protocolos, preferentemente en espacios abiertos o al aire libre de la siguiente manera: al aire libre hasta 100 personas, en espacios cerrados hasta un 30% de su capacidad. Actividades de ejercicio físico – deportivas. Se mantienen las medidas y permisos de funcionamiento de clubes e instituciones vinculadas al desarrollo de disciplinas deportivas o actividades físicas. No se encuentra habilitada la asistencia de público en la realización de torneos, competencias, exhibiciones o eventos deportivos. Iglesias y Templos. Las actividades se limitan al 50% de su capacidad. Turismo Se mantiene la posibilidad de movilidad interjurisdiccional con motivos turísticos, siempre y cuando se adquiera el permiso de turismo solicitado y registrado en la plataforma Tu Gobierno Digital. Administración Pública Provincial. Se ratifica la licencia obligatoria para las personas mayores de sesenta (60) años y/o que integren grupos de riesgo se encuentran dispensados de asistir a los lugares de trabajo. Además se mantienen los puestos de controles en los puntos limítrofes de la provincia y en los ingresos de las localidades, a fin de generar un registro y seguimiento de las personas que circulan. Inicio de clases Con respecto al inicio de clases el gobernador sostuvo el compromiso de iniciarlas a partir del 1 de marzo. “Hemos puesto a disposición de los miembros del comité y del consejo un plan que conlleva una primera evaluación. Estamos abiertos y esperamos que luego de estudiarla nos brinden sus sugerencias y recomendaciones conjuntamente con el gremio y los trabajadores docentes”, señaló. “Lo cierto es que vamos a garantizar el cumplimiento de los protocolos, que son diferentes para comunidades urbanas y rurales y a su vez también estarán diferenciados por la cantidad de habitantes. Hasta 5 mil habitantes, de 5 a 20 mil de 20 a 50 mil y más de 50 mil”, dijo Capitanich. Mejoramiento de los indicadores “Los casos nuevos promedios alcanzaron a 125 casos que es un esquema comparable a la semana 28 por lo que estamos hablando que en 19 semanas es la menor de promedio de casos diarios analizados”, indicó el gobernador y agregó que “eso tuvo un impacto en la tasa de letalidad con casi 2,59 por ciento que es la más baja de la serie histórica”. “Además se redujo a un 31 por ciento de camas covid y un 10 por ciento del uso de respiradores, mientras que la tasa promedio en terapia intensiva no supera el 3 por ciento”, destacó. En ese sentido, ratificó que en el transcurso de esta semana número 47 de la pandemia hubo una evolución positiva de indicadores. El tiempo de duplicación promedio diario por semana alcanzó su pico máximo con 168, 6 días de tiempo de duplicación y como la taza de contagio es una función inversa alcanzó a 0.41, que es la menor de las últimas 47 semanas, logrando que el R0 alcance a su mínimo de 0.81, el menor de toda la pandemia. “Con el comité y consejo provincial de desescalada planteamos la necesidad de observar en las próximas semanas la evolución de los indicadores sanitarios a los efectos de verificar reducción de horarios de 0 a 22 horas”, comentó. Además anunció que cuando se identifiquen más de 6 casos en 200 metros a la redonda se va a trabajar con el voluntariado con el objeto de establecer con mecanismos de concientización y seguimiento sistemático del aislamiento domiciliario a los efectos de evitar propagación de contagio. “Hemos identificados 22 aglomeraciones en la provincia, 10 de ellas en Resistencia con más de 6 casos agrupados en 200 metros y eso es importante porque tenemos la capacidad de intervención para atenuar la circulación”, detalló el gobernador.