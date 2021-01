Se puso en marcha un nuevo operativo de prevención en Sáenz Peña

Con la presencia de funcionarios provinciales y el subjefe de la Policía del Chaco, David Vega, se lanzó un nuevo operativo de prevención desde la Universidad nacional del Chaco Austral en Sáenz Peña.

“Estamos en Presidencia Roque Sáenz Peña en el lanzamiento de otro operativo de prevención sumado a los que ya se vienen llevando a cabo, mostrando el acompañamiento de la jefatura de Policía con la Dirección de Zona esta ciudad, la Dirección general y las distintas unidades que componen el ámbito de Sáenz Peña y alrededores”, explicó Vega.

Comento que los operativos no solo se realizan en la zona céntrica o comercial de la ciudad termal sino que también se amplían a los barrios más alejados que necesitan contar con el servicio de seguridad. “Es por eso que este tipo de operativos los vamos a seguir desarrollando en todos los barrios para poder llevarle al vecino saenzpeñense la seguridad que necesita”, agregó.

El comisario general Vega destacó el trabajo de los Foros de Seguridad en el marco de estos operativos porque “marca una cierta participación de la comunidad en lo que hace a la tarea de seguridad porque nos aportan mucha información y datos para poder trabajar. También esto demuestra la intención de querer estar cerca del vecino, de llevar a cabo tareas en forma conjunta”, aseguró.

Incidentes en el barrio 134 viviendas

Al ser consultado sobre los incidentes en el barrio 134 Viviendas, dijo que se trabaja para evitar este tipo de situaciones, “los hechos surgen y hay que volver a elaborar metodologías de seguridad para poder evitar que esto suceda”, señaló.

“Estamos preocupados por esa cuestión y ocupados también, al respecto juntamente con los Foros de Seguridad, con el Ministerio de Seguridad que hoy están presentes los subsecretario que trabajan con la ministra Gloria Zalazar vamos a seguir de cerca estos incidentes”, aseguró.

Además recordó Vega que la tarea de seguridad “es bastante compleja pero no es imposible, tratamos de distribuir de la mejor manera los recursos humanos y materiales con que cuenta Sáenz Peña para poder lograr ese objetivo”.

Sobre el motivo del porque no hubo detenidos en el desorden del barrio 134 Viviendas, explicó Vega “hubo que replegar la fuerza policial debido a la agresividad de los jóvenes que encabezaron la revuelta, algunos de ellos fueron identificados y eso se ha informado a la justicia y se están aguardando las medidas judiciales, pero se está trabajando para que este tipo de incidente no vuelva a ocurrir”.

Los presentes

Estuvieron presentes los subsecretarios de Seguridad Vial Juan Basail, Carlos Segovia, Coordinador de Foros de Seguridad y Leandro Alvarez, subsecretario de Planificación de Justicia además del Sub Jefe de la Policía del Chaco comisario general David Vega, el Director de Zona Interior Sáenz Peña comisario mayor Pero Espindola, además de los jefes de comisarías y unidades especiales e integrantes de los Foros de Seguridad de la ciudad.

Fuente: Diario Chaco.-

