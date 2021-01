González García criticó el fallo que suspende el aborto legal en Chaco: “Usan la justicia para no cumplir la ley”

Un fallo judicial sacudió la tarde del jueves en Chaco, luego de que se conozca una medida cautelar que suspende la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en todo el territorio provincial.

Claro que la medida tomó trascendencia nacional y ocupó las portadas de los medios principales medios del país. Es que la sentencia de la jueza Civil y Comercial N° 19, Marta Beatriz Aucar de Trotti, significa el primer revés para la ley nacional 27.610, que este viernes cumple un mes desde que fue sancionada y cinco días desde que entró en vigencia.

Así las cosas, tal como lo había afirmado la subsecretaria de Salud Comunitaria de Chaco, Carolina Ceneteno, en la provincia estaba garantizado que “toda mujer que se presente con un embarazo menor de 14 semanas y desee interrumpirlo puede acceder a la práctica”.

Pero la jueza Aucar de Trotti hizo lugar a una medida cautelar de no innovar, lo que retrotrae el statu quo de la situación hasta antes de la aplicación de la norma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es declarar la ley como inconstitucional basándose en el Artículo 15 Inciso 1 de la Constitución Provincial que garantiza el derecho «a la vida y a la libertad, desde la concepción» a todas las personas, tal lo solicitado por un grupo de personas.

La sentencia dio lugar a todo tipo de respuestas desde ambos posicionamientos, pero una de las opiniones que se destacó fue la del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien en un escueto mensaje criticó la medida judicial.

Jueza del Chaco hace cautelar para impedirle derechos y salud a las chaqueñas”, afirmó el funcionario, que tildó lo sucedido como “increíble”.

“Se usa la justicia para no cumplir la ley”, cerró.

Por su parte, también se refirieron al fallo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, desde donde a través de un comunicado señalaron que “ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto”.

“Somos respetuosos del Estado de Derecho, respetamos los procesos judiciales y llegado el momento contestaremos de tal forma. La ley de IVE es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”, afirmaron.

Fuente: Diario Chaco.-

Comentarios