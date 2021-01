QUIERO VER A MI HIJA» Una carta desesperada de una madre saenspeñense en redes sociales

Su hija se encuentra trabajando en Formosa, y hace un año que no la puede ver.

«Mi hija ingeniera en alimentos trabaja en una famosa empresa de gaseosas. Hace ya casi un año que ella no puede salir de la provincia por la pandemia que todos conocemos. Pero en Formosa se está viviendo una pesadilla …nadie es libre.. nadie puede ejercer sus derechos…están en una dictadura. No pueden circular libremente ni cumpliendo con los protocolos. Ni hablar si se contagian tienen que ir a un centro para los positivos …los cuales uds han visto en todas las noticias lo que se vive y se sufre ahí adentro. Si te contagias y estás controlado el Formoseño no puede quedarse en su casa a cumplir el tiempo del virus…lo llevan a esos lugares horribles que todos vemos en la tv.

Yo estoy recuperada de covid y ni siquiera puedo ir a darle un abrazo de madre no me dejan entrar a la provincia.

Esto no puede seguir así en Formosa..cuando estamos viendo que todo el pais está viviendo una nueva normalidad….de vacaciones …de teatro…de bares, restaurantes y los Formoseños están viviendo una situación terrible.

Yo quiero ver a mi hija…como lo hacen todos ustedes,

cómo lo hace el gobernador de Formosa.

Necesitamos que el pueblo de Formosa deje de sufrir.

Quiero poder ver a mi hija .

Mirtha Isabel Dudik

16136278

Sáenz Peña. Chaco»

manifestó en las redes y se viralizo

Además, indicaron desde la Provincia que «esta situación genera temor y angustia en los habitantes,que se resisten a ser llevados a centros de aislamiento que se asemejan, más que a un lugar de contención y cuidado, a un régimen carcelario, con condiciones de hacinamiento evidentes que generan innegables daños a la salud física y psíquica de los aislados, siendo una grave afrenta a la dignidad humana”».

Fuente: facebook

Comentarios