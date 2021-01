Chapo descartó su alejamiento del gabinete y respondió a la oposición: “Son actores sin responsabilidad de gestión”

El ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia, Juan Manuel Chapo, respondió esta mañana a las críticas emitidas desde un sector de la oposición en relación al adelanto de fondos de coparticipación para municipios y garantizó que “el Gobierno actúa siempre con la mayor ecuanimidad”. Además, ratificó su continuidad en el gabinete y destacó que existe un “consenso mayoritario” para la suspensión de las elecciones PASO.

“Cuando uno se pone a revisar cuál es hoy el programa de obras públicas que desarrolla la provincia, te vas a dar cuenta que, si miras el mapa, no ha habido ningún municipio discriminado ni mucho menos, todo lo contrario”, explicó el ministro en declaraciones a Radio Provincia, y remarcó que “todos han sido beneficiados de infraestructura a partir de las prioridades que los mismos intendentes e intendentas han marcado”.

En esa línea, sostuvo que las críticas sobre las erogaciones surgen, “sobre todo, de actores que no tienen responsabilidad de gestión”. “Cuando uno habla con los intendentes de la UCR o de Juntos por el Cambio tenemos una muy buena relación. Hemos podido construir con absolutamente todos, no tenemos inconvenientes de carácter político, hemos podido avanzar, por ende, me parece que es intentar generar de una noticia un hecho político, no más que eso”, aseguró.

Rumores de alejamiento y las PASO

Consultado por la especulación sobre una posible renuncia, el ministro descartó de lleno esta cuestión y aseguró que fue “un infundado rumor” de la prensa, por lo que acusó a los periodistas a cargo de tal información de “poca seriedad” y de que “no chequean absolutamente nada”. “Pretenden manejarse a través de las redes sociales”, lanzó.

Por otro lado, refirió a la resolución de lo que podría pasar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tema que fue tratado en la última cumbre de gobernadores del Norte Grande junto al presidente y que según adelanta Chapo, “hay consenso mayoritario de ir directamente a una elección general”. “Todavía está en discusión lo de las primarias, entendemos que se va a saldar en los próximos días, o a partir del diálogo que tuvieron los gobernadores con el presidente en La Rioja hace algunos días, y en función de eso la provincia también va a resolver su situación”, explicó.

Coronavirus: “Hay que continuar con estas medidas”

Adentrado en lo que son las últimas medidas del Gobierno Provincial para contener los positivos de COVID-19 en la provincia y el calendario de vacunación que se ejecuta con la adquisición de la Sputnik V, el ministro fue tajante y aseguró que, si bien la situación presenta mejoras, “no implica una relajación ni mucho menos”.

“Es alentador a partir de que estábamos viviendo un crecimiento exponencial del número de contagios. Eso fue variando, fue mermando, estamos en una meseta, pero eso no implica relajación ni mucho menos, hay que continuar con estas medidas, en principio hasta el próximo día 31”, sostuvo, y agregó que “también hay que entender que más allá que hoy tenemos un horizonte mucho mejor a partir del inicio del proceso de vacunación, no es menos cierto que la situación sigue siendo muy compleja y tenemos que mantener los protocolos”.

Comentarios