Solicitamos al BCRA la prórroga de beneficios para pequeñas empresas

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) enviamos una misiva al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce, a fin de solicitarle que se extiendan por seis meses, ciertos beneficios para las pequeñas empresas contemplados en el marco de la pandemia, como ser:

No cobrar multas por cheques rechazados;

Que se pueda hacer un redepósito o segunda presentación para cheques físicos que hayan sido rechazados por no tener fondos;

Prorrogar el plazo de cobro de los cheques físicos y electrónicos;

Que se sostenga el no cierre de las cuentas y no se inhabiliten para operar en cuenta corriente.

Desde CAME entendemos que estas prórrogas serán de vital importancia para dar alivio a las pequeñas empresas ante la compleja situación que arrastran, con un gran caudal de deudas bancarias y no bancarias para sostener la producción, y con una recuperación muy paulatina, alejada de ser el escenario anterior al cauce que tomó la pandemia.

