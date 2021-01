Daniel Capitanich: «No me quedan dudas del liderazgo de Alberto»

El exvicegobernador de Chaco y actual embajador en Nicaragua se refirió a la actualidad de la Argentina y de la región. También dio definiciones sobre la coalición que integra, el Frente de Todos.

El 2021, que recién comienza, se caracterizará por múltiples elecciones en América Latina. En la Argentina, por ejemplo, habrá elecciones legislativas intermedias y en Nicaragua Daniel Ortega intentará renovar su liderazgo. De estos temas, EPD dialogó con el actual embajador argentino en Nicaragua, Daniel Capitanich. «Me encontré con un país mucho mejor que lo que yo suponía» sostiene, y cuenta acerca del manejo de la pandemia en el país en el que hace unos meses es embajador. Por otra parte, dio definiciones acerca de la política argentina, criticó la herencia macrista y resaltó el liderazgo del presidente Alberto Fernández.

EPD: ¿Cómo ve a Nicaragua?

DC: Cuando vine a Nicaragua, me encontré con un país mucho mejor que lo que yo suponía. En los últimos años hubo un crecimiento muy importante, con excepción de lo sucedido en 2018 (situaciones de violencia). Tienen el mejor sistema vial de Centroamérica, por ejemplo.

Se tranquilizó después del impacto del 2018. Obviamente hubo control de la situación, ya que comenzaron a haber situaciones de marcada violencia, hubo una serie de muertos y complicó la situación de Nicaragua a nivel internacional. Pero yo veo un país tranquilo, hay mucha presencia policial, así como en gran parte de Centroamérica.

EPD: ¿Cómo se vive la pandemia allá?

DC: Es llamativo el lugar, hubo un brote en mayo, yo no estaba aún, y los casos son muy esporádicos ahora, no hay casos extremos. Ellos tuvieron una situación muy dolorosa en 2018, con un intento de golpe de Estado, para intentar derrocar a Ortega, entonces cayeron todas las actividades, entre ellas el turismo, y cuando comenzó la pandemia había gente en el exterior que había que traerla, en medio de una etapa de recuperación de la economía. Por eso acá no hubo cierres de comercios, solo de fronteras. No hubo cuarentena, los ciudadanos tomaron los recaudos, por indicaciones gubernamentales.

