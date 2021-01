CAME junto a la CAC solicitaron a Cafiero y Kulfas la restitución del programa ATP

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), enviamos misivas al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a fin de solicitarles que dispongan la restitución del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), sobre todo para aquellos sectores que no presentan signos de recuperación sostenida.

El mencionado esquema, que se aplicó hasta el pasado mes de diciembre, resultó clave para paliar, al menos parcialmente, las muy graves consecuencias que la emergencia sanitaria y las restricciones por la pandemia del COVID-19 generaron sobre buena parte de la actividad económica de nuestro país, que previamente ya venía con años de recesión y la consiguiente vulnerabilidad de la trama empresaria local.

Desde ambas entidades trabajamos en pos de dar respaldo, conducción y representatividad a la matriz productiva y entendemos que es necesario forjar una articulación con el Gobierno Nacional para dar herramientas que ayuden a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo al sector comercial que ante la crisis sigue redoblando esfuerzos buscando mantener competitivos los salarios de sus trabajadores, para que el siguiente eslabón del círculo virtuoso, el consumo, no se desacelere aún más. Es por ello que proponemos el restablecimiento del ATP en beneficio de las empresas y la generación de empleo.

