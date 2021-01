Coronavirus en Brasil: colapsa el sistema sanitario del estado de Amazonas y los médicos tienen que elegir a quién darle oxígeno.

El gobernador Wilson Lima ordenó un toque de queda de once horas diarias desde este viernes para intentar reducir el rápido crecimiento de contagios y muertes por COVID-19.

Manaos, la mayor ciudad de la Amazonía brasileña, enfrenta a partir de este viernes un toque de queda de once horas diarias -entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente- ante el colapso de su infraestructura sanitaria causado por el covid-19, que ha obligado a las autoridades a enviar sus enfermos a otras ciudades.

La nueva medida restrictiva fue anunciada este jueves por el gobernador del estado de Amazonas, Wilson Lima. El funcionario admitió además que los hospitales ya no tienen capacidad, los cementerios desbordados, y que la capital regional enfrenta una grave falta de cilindros de oxígeno para los enfermos hospitalizados por covid-19 que están conectados a respiradores mecánicos.

Además de enfrentar una segunda ola de la pandemia más letal que la primera, que ya había sobrecargado el sistema sanitario, Manaos es el lugar de origen de una nueva variante del coronavirus que genera preocupación mundial y ya llevó al Reino Unido a vetar los vuelos procedentes de Brasil y de países vecinos.

Para reducir el número de contagiados, Lima anunció este jueves una serie de drásticas medidas. Además del toque de queda, se restringirá el transporte colectivo de pasajeros en carreteras o ríos en ese mismo horario.

Los comercios también tendrán que permanecer cerrados durante ese período, con excepción de los servicios de salud y de seguridad. Y las farmacias no podrán abrir las puertas pero podrán hacer entregas a domicilio.

Las medidas buscan reducir los contagios en un estado de Brasil en el que se han registrado cerca de 5.800 muertes por covid-19 desde el inicio de la pandemia.

El gobernador de Amazonas también anunció que presentó un recurso ante el Tribunal Regional de Justicia para garantizar que la empresa que abastece de oxígeno a los hospitales aumente su capacidad y pueda ofrecer el volumen suficiente para todas las unidades.

Igualmente, mediante un acuerdo con el Ministerio de Salud y gobernadores de otros estados del país, Amazonas determinó el envió de los enfermos menos graves a otras ciudades, que serán transportados en aviones de la Fuerza Aérea, en un intento de descongestionar los hospitales.

“La Presidencia de la República está movilizada para ayudarnos a superar este momento lo más rápido posible. Estamos en una operación de guerra en la que los insumos, especialmente el oxígeno en los hospitales, son los productos más demandados ante la pandemia”, afirmó Lima tras revelar que tanto el Ministerio de Salud como el de Defensa ofrecieron ayuda para el transporte de los enfermos y la oferta de cilindros de oxígeno.

El acuerdo alcanzado con el Ministerio de Salud prevé el traslado de al menos 750 pacientes a los estados de Goiás, Piauí, Maranhao, Paraíba, Río Grande do Norte y el Distrito Federal de Brasilia.

“También montamos un grupo de apoyo para atender a esos pacientes que serán trasladados y a sus familiares”, dijo.

Según la municipalidad, Manaos registró el miércoles 198 entierros en un único día, con lo que superó el récord diario por cuarto día consecutivo, principalmente de víctimas de la covid-19.

Las hospitalizaciones diarias subieron hasta 250, casi el doble que el registrado por día en abril y mayo del año pasado, cuando Manaos era también una de las ciudades más afectadas por la pandemia en Brasil.

Por su parte, la demanda por oxígeno en los hospitales, que llegó a ser de 30.000 metros cúbicos diarios en el momento más grave de la primera ola de la pandemia, alcanzó el miércoles a 76.000 metros cúbicos.

Los médicos han admitido que, ante la falta de cilindros de oxígeno, se han visto obligados a privilegiar los pacientes que tienen más posibilidades de vida.

Brasil, con sus 210 millones de habitantes, es uno de los epicentros de la pandemia y el segundo país con más muertes en el mundo por covid-19 después de Estados Unidos, con casi 206.000 fallecidos, y el tercero con más contagios tras la nación norteamericana e India, con unos 8,26 millones de casos.

Con información de AFP y EFE.

Comentarios