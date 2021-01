«Antes de volver a las aulas, todos los docentes deberían estar vacunados»

La gremialista forma parte del Consejo Provincial de Desescalada y asegura que la lucha contra la COVID-19 «no es una disputa política».

Mora Pared, referente de CTA y CTERA nacional, e integrante del Consejo Provincial de Desescalada realizó un balance este miércoles en diálogo con Radio Provincia de la última reunión mantenida con el gobernador Capitanich. Además brindó su postura frente a la posibilidad de la vuelta a clases presenciales.

«Son reuniones semanales y la novedad es que crecieron los contagios. La responsabilidad es de todos. De mayores, adolescentes y menores. Lo novedoso es que se van a poner multas. Se le pide a los ciudadanos el distanciamiento, la higiene de manos y el barbijo. Pareciera que no se entiende porque somos descreídos. Entonces lo que viene es una multa a quien organice fiestas clandestinas, además de desactivar la fiesta», indicó Pared.

En este sentido, expresó que «no es una disputa política. Pasa en todo el mundo. Estamos viendo amigos y familiares que se van. Preocupa y desde la CTA nos organizamos para tratar de cuidar en los barrios con nuestros grupos territoriales».

Sobre la posible de vuelta de clases preseciales, Pared comentó que «si están dadas las condiciones, se dará la presencialidad, por la contención, la alimentación de los chicos. Pero si no están dadas las condiciones, no podemos poner en riesgo a alumnos, y docentes aún no se han vacunado».

La gremialista indicó que «la disputa más grande se da en Capital Federal, donde hubo protocolos que fallaron. Hay que encontrar la forma de incluir a todos. Hubo provincias que empezaron las clases presenciales y luego fueron para atrás. No porque el brote se dé en las escuelas sino por la circulación misma del virus».

«Para entrar al aula primero todos los docentes deberían estar vacunados. Esto (el virus) es letal y habrá que tener cuidados, y habrá las tensiones como toda decisión nacional, pero siempre priorizaremos la salud», concluyó Pared.

