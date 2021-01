«Los comercios no podrán soportar otra cuarentena»

El chaqueño miembro de la comisión directiva de la Conferedación, asegura que «los comercios cumplen» y que existe «falta de responsabilidad» en vecinos de la comunidad.

El secretario gremial de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Alfredo González, se refirió en diálogo con Radio Provincia a los últimos informes elaborados sobre las ventas por el día de Reyes Magos, fecha tradicionalmente utilizada la compra de regalos para niños.

El informe de la CAME indicaba una reducción del 14,4% de ventas con respecto al año pasado. «Es una muestra más de la situación que estuvimos teniendo no sólo todo el año 2020, sino desde hace 22 meses antes de la pandemia, desde 2018. Tener los comercios cerrados hizo que se ahondara más la crisis», alegó el dirigente empresario chaqueño.

«Casi 90.000 pymes han cerrado en todo el país, que son 185.000 personas que quedaron sin trabajo. Siempre se toman como referencia unidades vendidas», aseguró.

Teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en las pymes, González sostuvo que «hay gente que no entiende y genera movimiento que pone en peligro su vida y la vida económica del país y de la provincia. Dentro de las posibilidades que hay se trabaja. Si en algún momento tuvieramos que volver a una cuarentena, no habrá forma de soportar».

«El comercio y el servicio es un aliado de la pandemia. No hay comercio donde no se haga respetar. La gente que no respeta el uso de barbijo en la calle, cuando entra al comercio se le pide que se lo ponga, ahora cuando sale a la calle ya no se le puede controlar de que se lo ponga. También hay falta de responsabilidad», comentó.

Las ventas por Reyes cayeron 14% y los artículos más demandados fueron juguetes y rodados.

