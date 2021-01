Provisión de agua potable: «El esfuerzo de Sameep es grande»

El gerente de Servicios y Transporte de la empresa chaqueña asegura que las últimas lluvias caídas no cambiaron la situación del Paraná, y que sigue ingresando caudal de los ríos Negro y Bermejo con sedimentos.

El gerente de Servicios y Transporte de Sameep, Aníbal Aquino, se refirió en diálogo con Radio Provincia a la situación actual de la provisión de agua potable en la provincia pese al bajo nivel que sigue manteniendo el río Paraná.

Aquino aseguró que «Sameep está haciendo un esguerzo muy grande para garantizar el servicio en el Gran Resistencia y alrededores, como al interior provincia. En el primer caso con entre 6.000 y 6.600 metros cúbicos de agua por hora, y en el segundo con entre 2.000 y 2.300 metros cúbicos de agua por hora».

Indicó que «el nivel del río Paraná continúa bajo, por lo que sigue ingresando caudal del Negro y el Bermejo con sedimentos, lo que provoca que haya que hacer más trabajos de limpieza y a su vez, entre menos agua a la red».

Asimismo, las últimas lluvias caídas sobre el fin de año no permitieron que cambie la situación en el río Paraná, «debido a la gran extensión que tiene. Una parte de la lluvia se infiltró en el suelo, otra se evapora, y otro poco fue el río, y no fue suficiente».

De esta manera, el funcionario reiteró a la comunidad hacer un «uso responsable del agua», ya que se trabaja al límite de la producción, y si ocurriera algún despefecto «se tarda entre 45 minutos y una hora en volver a prender los equipos, y volver a proveer el servicio tardará otro rato más».

«En el interior, hay lugares donde se construyeron reservorios para acumular agua de canales pluviales y poder complementar a lo que se envía de los acueductos, pero al no tener lluvias, no tenemos ese aporte y se hace crítiica la situacion, porque no hay continuidad en el servicio», explicó Aquino con respecto al servicio en el interior.

