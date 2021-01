CAMPAÑA PROVINCIAL CONTRA EL COVID-19: LOS PROTOCOLOS NO RECOMIENDAN EL USO DE GUANTES PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS

_El Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda que los protocolos a nivel país y los documentos de organismos internacionales no recomiendan el uso de guantes al momento de la aplicación de vacunas._

En el marco de la Campaña Provincial de Vacunación contra el COVID-19 el Ministerio de Salud Pública del Chaco recuerda y aclara que los protocolos de vacunación no recomiendan el uso de guantes al momento de la aplicación de las dosis de la vacuna Sputnik V, como de cualquier otra de las vacunas que ya están incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

Según el protocolo sanitario que rige en el Ministerio de Salud de la Nación, lo recomendable al momento de vacunar a cualquier persona es no usar guantes dado que su uso inadecuado limita la higiene de manos.

“La recomendación general es el no uso de guantes, salvo en el caso que el vacunador tenga lesiones abiertas en la piel que pudieran entrar en contacto con fluidos del paciente, en ese caso se debería de cambiar de guantes con cada paciente”, expresó Viviana Ojeda, Licenciada en Enfermería especializada en Epidemiología y Control de Infecciones y referente del Equipo Centinela de Control Aplicación del Protocolo COVID-19.

Se procura que el vacunador no use guantes para que pueda lavarse las manos entre un paciente y otro. Además, su uso no es aconsejable porque incrementa las posibilidades de reacciones adversas o reacciones alérgicas al látex.

“Estas recomendaciones las brindan las principales entidades científicas y de salud a nivel internacional”, recalcó Ojeda. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “los guantes no son usualmente necesarios cuando se está inyectando una vacuna”, salvo si se prevé, por algún motivo, un sangrado excesivo.

En la misma sintonía se expresa la Organización Panamericana de la Salud (OPS); en tanto que el CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos sostiene que “el uso de guantes no es recomendable, a menos que el vacunador se exponga a los fluidos de una persona potencialmente infectada, o que tenga lesiones en sus manos”.

La Campaña Provincial de Vacunación contra el COVID-19 comenzó el martes 29 de diciembre y sigue su curso con la aplicación de las primeras dosis al personal de salud. Se trata de un plan que se llevará a cabo de manera escalonada y por etapas según criterios de riesgo, en cuyo primer tramo se irán sumando como beneficiarios el personal de seguridad, los adultos mayores de 60 años.

