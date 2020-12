HOSPITAL PERRANDO: SALUD PÚBLICA ENTREGÓ UN GENERADOR DE ENERGÍA DESTINADO A LOS DISTINTOS SERVICIOS QUIRÚRGICOS

Se trata de La cartera un equipo de bisturí electrónico destinado a mejorar las distintas prestaciones quirúrgicas del centro asistencial, que demandó una inversión de $1.500.000.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco entregó un generador bipolar destinado a mejorar las intervenciones quirúrgicas del Departamento Quirúrgico del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”. Se trata de un electrobisturí que demandó una inversión de $1.500.000 y beneficiará tanto a los pacientes que requieran distintas cirugías, como a los profesionales de la salud que realizan sus residencias en el centro asistencial de mayor complejidad de la provincia del Chaco. La entrega del generador bipolar Harmonic fue encabezada por la ministra de Salud Pública del Chaco, Paola Benítez, la subsecretaria de Salud, Nancy Trejo y contó con la participación de distintas autoridades, profesionales y médicos residentes del Hospital “Dr. Julio C. Perrando”. La ministra Paola Benítez destacó durante la entrega que el nuevo equipamiento entregado es una contribución destinada a mejorar las prestaciones de las intervenciones quirúrgicas del hospital, como así también tiene un valor importante para la actividad de capacitación y docencia en la residencias médicas quirúrgicas. “La prestación mejorará mucho con el equipamiento disminuyendo posibles complicaciones que puedan ir surgiendo en las cirugías”, señaló la titular de la cartera sanitaria chaqueña. Por su parte, la subsecretaria de Salud, Nancy Trejo, señaló que el nuevo equipo para cirugías “responde a la necesidad de mejorar la calidad de la atención sanitaria a través de un equipo que era sumamente necesario. Además es el fruto de un trabajo en equipo del hospital Perrando”. El jefe del Departamento Quirúrgico del Hospital Perrando, Fabián López, junto a médicos residentes y profesionales de la salud, brindaron algunos detalles del nuevo equipo tecnológico suministrado y sus beneficios. El equipo consta de un generador de energía bipolar y ultrasónico más la adquisición de 8 pinzas/tijeras para cirugías abiertas y laparoscópicas. Son de utilidad para cirugías oncológicas, abdominales, torácicas, de cabeza y cuello, entre otras patologías para los distintos servicios, como por ejemplo cirugía general, ginecología, urología, cirugía plástica, etc. El nuevo generador, que permitirá autonomía al hospital Perrando y evitar el alquiler de maquinaria destinada a cirugías, consta de un electrobisturí bipolar y ultrasónico que permite coagular, sellar y seccionar o cortar venas, arterias y tejidos de mayor calibre que un electrobisturí básico estándar. Este equipamiento sella y secciona los tejidos en un solo paso. Según señalaron los especialistas médicos, el nuevo generador bipolar es un beneficio para los pacientes porque permite agilizar las cirugías, disminuir los tiempos de internación y favorece el recambio de pacientes, en los catorce servicios quirúrgicos que componen este Departamento. También ayuda a disminuir los gastos y costos que implicaba el alquiler de maquinarias y beneficia los posoperatorios, reduciendo las posibles complicaciones luego de las cirugías. El nuevo electrobisturí, que forma parte del equipamiento de primer nivel entregado al centro asistencial de mayor complejidad del Chaco, beneficiará a los catorce servicios que componen el Departamento Quirúrgico del hospital Perrando y permitirá avances no solo en la atención a los pacientes sino también en las residencias que realizan los profesionales y especialistas de la salud. Este nuevo equipamiento sumado a las torres de endoscopia y equipos de laparoscopía, adquiridos recientemente significan un gran avance tecnológico en materia de calidad y seguridad en procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos.