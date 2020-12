EL GOBERNADOR INAUGURÓ LA REFACCIÓN INTEGRAL DEL PABELLÓN DE LA ALCAIDÍA DE RESISTENCIA

Además recorrió dos Espacios Convivenciales Alternativos (ECA) y una Residencia de Adultos (RAM). «Es tiempo de reflexión y solidaridad, de dolor por las personas fallecidas durante la pandemia, pero también de esperanza, que no defrauda», resaltó el mandatario.

El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, inauguró este jueves 24 de diciembre, las obras de refacción del pabellón de la Alcaidía de Resistencia en el Barrio Don Santiago. La obra mejora las condiciones de habitabilidad, recupera espacios en desusos y amplía la capacidad de alojamiento.

En total se readecuaron los pabellones N° 20, 15 y 06. Además, se puso en funcionamiento la zona de Guardia y se realizó el muro de separación de las canchas de fútbol, en reemplazo del alambrado. “En este día tan particular el Estado muestra su compromiso y más que nunca nos ponemos el objetivo de tener en los próximos tres años un sistema penitenciario en óptimas condiciones con plena vigencia de los derechos humanos”, destacó el mandatario.

Las obras incluyeron el reacondicionamiento integral a nuevo de las instalaciones de electricidad, iluminación, sanitarias y pintura en los sectores intervenidos. La impermeabilización de techos y rectificación del sistema de desagües pluviales. En el interior de Pabellones y Guardia, se reacondicionó la totalidad de superficie de paredes, pisos y cielorrasos.

El mandatario aseguró que la Navidad es un tiempo de reflexión y solidaridad. “Esta inauguración forma parte del recorrido de las obras de misericordia espirituales y corporales dentro de nuestro compromiso social, es tiempo de pensar en los hermanos y hermanas que más nos necesitan, desde dar un consejo hasta perdonar injurias, desde proveer alimentos hasta albergar a una persona en situación de calle como compartir nuestras ropas y vestimentas”, expresó.

En la oportunidad, Capitanich recorrió dos Espacios Convivenciales Alternativos (ECA), uno en Barranqueras y uno en Resistencia y una Residencia de Adultos Mayores. “Empezamos en el espacio convivencial alternativo de Barranqueras, donde de los 32 niños que teníamos, solo quedan 15 porque el resto han sido ubicados con una familia”, contó.

Asimismo hizo hincapié en que la provincia cuenta con un Estado sensible, cercano. “Esto se logra a través de un equipo interdisciplinario de abordaje para estar con la gente que más lo necesita”, indicó.

Las recorridas continuarán durante todo el día. “Tanto visitar a nuestros enfermos, como visitar a las personas detenidas constituye un acto de amor y de misericordia, esta noche visitaremos también a las fuerzas de seguridad junto al personal de guardia y compartiremos junto a nuestros trabajadores de la salud la guardia en los hospitales, sabiendo que hoy es tiempo de dolor por las personas fallecidas durante esta terrible pandemia pero también es tiempo de la esperanza que no defrauda”, concluyó.

Participaron también la ministra de Seguridad Gloria Salazar, el ministro de Infraestructura Juan Manuel Carreras, la ministra de Desarrollo Social María Pía Chacchio Cavana y los subsecretarios de Personas Adultas Mayores Cristina Aboitiz; de Planificación de Seguridad y Justicia Leandro Alvarez, de Obras Públicas Federico Tayara y de Niñez, Adolescencia y Familia Graciela Cavana.

