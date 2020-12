SÁENZ PEÑA – COVID EN COMISARÍA 3º: 8 PRESOS Y 6 POLICÍAS CONTAGIADOS. HAY 14 EFECTIVOS AISLADOS

«Aparentemente todo comenzó el pasado jueves cuando uno de los detenidos en las celdas infectó a un policía que cumplía funciones de llavero de las celdas y ahí detonó toda la cadena de contagios», explicó esta tarde a Periodismo365 el Comisario Mayor Pedro Ignacio Espíndola, Director de Zona Interior Sáenz Peña de la Policía del Chaco.

El viernes mismo comenzaron con los trabajos de hisopados que lamentablemente confirmaron una situación de desmadre en la unidad, ya que 8 detenidos y 6 empleados policiales dieron positivo para COVID-19, mientras que 14 policías permanecen aislados a la espera de los resultados de los hisopados.

«Todos los presos infectados permanecen aislados en un sector de la misma Comisaría 3º, están aparte y no tienen contacto con nadie. También hay otros 14 policías aislados preventivamente hasta que los hisopados determinen si son positivos o no. Por ahora la Comisaría 3º trabaja normalmente con empleados de la Dirección de Zona Interior y de otras unidades», consignó el jefe policial.

Otras fuentes consultadas por Periodismo365 señalaron que no se descarta cerrar la Comisaría en las próximas horas ya que el Protocolo lo indica y por el alto riesgo que significa tener a tantos infectados detenidos.

«Trabajamos en una zona de barrios muy complicados con Comisaría 3º, al noreste de la ciudad. Son numerosos los detenidos que dieron positivo para coronavirus lo que indica que en esos barrios hay mucha gente infectada», agregó el Comisario Espíndola.

Fuentes sanitarias anticiparon a Periodismo365 que «si siguen trabajando en esas condiciones, los empleados policiales de esa unidad corren el riesgo de contagiar a sus compañeros de trabajo, a sus familias y también a la población en los operativos», por lo que no descartan el inminente cierre y sanitización del lugar.

Periodismo365

Comentarios