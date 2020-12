La Uncaus sigue generando vínculos internacionales para fortalecimiento de las carreras La Universidad Nacional del Chaco Austral forma parte de la Red de Universidades en Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistemas de Información y Computación (RIISIC) que a su vez trabaja en conjunto con la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines (REDIS) de Colombia.

Este año se han trazado ambiciosos objetivos que han sido concretados para el crecimiento profesional y académico de cada universidad integrante. Mientras que se preparan con novedosos desafíos para el año entrante. La Red de Universidades en Ingeniería Informática, Ingeniería en Sistemas de Información y Computación (RIISIC), realizó un balance de los resultados logrados junto a la Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines (REDIS) de Colombia. En este marco detallaron las acciones más importantes, realizadas durante el año 2020, entre las que mencionaron: Organización de Clases Espejo: conformación de un Banco de Instituciones interesadas en Internacionalización en Casa y en Clases Espejos; Congresos y eventos de cada Red con la participación de Argentina y Colombia; Actividad sobre Vinculación Universidad Empresa: propuesta de integración con la Comisión de Vinculación de RIISIC y

organización de un evento común. Además se destaca la Rueda de Talento TI / Colombia – Argentina, realizada el viernes 26 de junio, organizado por la Federación Nacional de Software y Tecnologías de la Información – FEDESOFT, La Red de Programas de Ingeniería de Sistemas y Afines REDIS, en Colombia y

la Red de Carreras de Ingeniería en Informática / Sistemas de Información del CONFEDI RIISIC, así como la Red Metro+ y el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

En el mismo sentido, se establecieron las siguientes líneas de acción para ser trabajadas durante 2021: conformación de una Red de Redes de Carreras De Informática, conectando a los espacios latinoamericanos que ya se encuentren conformados como redes; afianzar los espacios generados a partir de la Rueda

de Talento TI, para fortalecer los vínculos universidad-empresa, desde ambas redes; avanzar en el desarrollo de actividades espejo, esta vez mediante la implementación de “cursos extracurriculares” sobre temáticas de interés para los alumnos (IoT, Python, Ciberseguridad, etc.), a partir de la propuesta que las carreras ya tengan desarrolladas en plataformas virtuales, y que resulten factibles de implementarse para la participación de alumnos y graduados de las

instituciones de ambas redes. También se prevé la realización de un trabajo internacional en conjunto acerca de: estudio de contenidos de la RM 786/09 vs ACM-IEEE; matriz de cruce de carga horaria de contenidos (por institución y generales); formación por Competencia: Matriz de Competencia, Resultados de Aprendizaje, etc; Libro Rojo y nuevos descriptores de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática. Todo ello considerando un adecuado espacio para la discusión y análisis de los temas. Los integrantes REDIS – Colombia y RIISIC – Argentina (período 2020 – 2021) son:

Ingeniero Fabián Castillo Peña (Colombia), ingeniero Jorge Mauricio, Sepúlveda Castaño (Colombia), doctora ingeniera Beatriz P. de Gallo (Argentina), magister ingeniero Juan C. Calloni (Argentina), magister ingeniería Patricia Zachman (Argentina), científica Liliana E. Rathmann (Argentina), ingeniero Sergio Antonini (Argentina) y el ingeniero Luis Perna (Argentina).

