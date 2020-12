Aborto legal: el proyecto consiguió dictamen en comisiones del Senado

Tras la última audiencia el proyecto pasó a la firma de las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud. El martes 29 de diciembre se debatirá en la Cámara de Senadores.

El Proyecto de Ley para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) obtuvo este jueves dictamen positivo en el plenario de comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud del Senado de la Nación y fue pasado a la firma luego de la exposición de 60 disertantes a favor y en contra de la propuesta del Poder Ejecutivo.

La presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, que conduce el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud, agradeció los reconocimientos que recibió de todos los participantes y destacó que realizó su labor «con compromiso y con seriedad».

«Hace muchísimos años que estoy comprometida con este tema, con la defensa de los derechos de las mujeres. Nos debíamos este debate porque salga o no la ley nada será igual porque el aborto sucede y las mujeres que lo hacen ponen riesgo su vida solas, a veces acompañadas pero sobre todo sin acompañamiento del Estado», señaló en su mensaje de conclusión.

El proyecto se debatirá el martes 29 de diciembre en la Cámara alta, en donde el oficialismo tiene mayoría para la aprobación de la moción que recibió 131 votos a favor y 117 en contra en Diputados, después de una sesión que se extendió por 20 horas.

En la apertura de esta cuarta jornada, el exministro de Justicia Rodolfo Barra consideró que la norma se contrapone con los tratados a los que Argentina adhirió como la Convención de los Derechos del Niño y explicó que antes de debatir la cuestión jurídica del aborto habría que «estar seguros de si es niño o niña» el embrión en gestación.

Barra se refirió a expresiones del ministro de Salud Ginés González García según las cuales si se considerara niño al embrión en el primer trimestre «estaríamos en presencia de un genocidio» y opinó que «técnicamente no es un genocidio pero si una terrible acción de mortandad serial».

Dorothy Estrada Tanck, profesora de Derecho Internacional Público, consideró que este proyecto «favorece los derechos de libertad y autonomía reproductiva» de la mujer y aseguró que «el acceso seguro y de forma lega es conforme a la propia convención de los derechos de los niños y niñas» y «el no acceso es violatorio al derecho de igualdad y no discriminación».

Pila Vazquez Calva, abogada penalista de México, sostuvo que «si se busca preservar la salud mental de la mujer el aborto no es el camino correcto», señaló que la clave para por mejorar la atención médica y advirtió que «el aborto no es solución a la pobreza» sino que «es el fracaso del Estado».

En su exposición el médico obstetra Mario Sebastiani remarcó hoy que «si hay libertad para tener hijos», es necesario que haya libertad «para no tenerlos» y aseguró que se trata de una cuestión de salud pública.

«Ustedes van a decidir si la mujer va a la clandestinidad o va a la salud pública. Van a decidir si va a la dignidad», señaló el médico durante el último plenario de debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

«Si hay libertad para tener hijos, tiene que haber libertad para no tenerlos. Que quede claro, el aborto es cuando no hay viabilidad», manifestó.

Y agregó: «La disminución de las muertes y las internaciones ha sido porque el aborto ha pasado de ser quirúrgicos a medicamentoso».

Ana Correa, abogada penalista partidaria de la aprobación de la ley, sostuvo que «la clandestinidad mata», enumeró casos de mujeres muertas pro abortos clandestinos y dijo que el Senado «faltó a la verdad en 2018 cuando dijo que no había mujeres presas por abortos».

La emisión por parte de la letrada de un audio de Belén, una joven tucumana presa por sufrir un aborto por el que escribió un libro, le valió la queja del jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, quien le reprochó a la presidenta del plenario, Norma Durango, ser «imparcial» por permitir a una miembro del sector «verde» extenderse en el tiempo asignado para hablar.

La senadora por Mendoza del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, última expositora, afirmó que «en este debate se encontraron también puntos en común», como el deseo de que no haya «más embarazos no deseados en la Argentina».

«Sé por mi provincia que muchos médicos son objetores de conciencia porque tienen miedo», señaló la funcionaria y solicitó que para el 29 los integrantes de la Cámara alta traten de escucharse y «ver qué más se puede hacer para que no ocurra la interrupción voluntaria del embarazo en el país, porque no exista embarazos no deseados y que se proteja a las mujeres».

«Es con salud y educación pública en donde las mujeres nos vamos a sentir protegidas en nuestra decisión de ser o no madres», remarcó Fernández Sagasti.

Fuente: Ambito.com

