Al respecto Wasinger destacó que “cuando tomamos el club estaba abandonado, bastante deteriorado, y con una situación particular de usurpación, que desde un primer momento creímos conveniente no tomar decisiones y dejarlas a la comisión entrante”, para exponer que “en el último período se suscitaron algunos hechos que nos llevaron a intentar otras estrategias que no dieron resultados”.