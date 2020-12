Resistencia comenzará un programa para recuperar los “potreros”, fomentando el deporte social en los barrios

La Municipalidad iniciará trabajos para la recuperación de espacios deportivos públicos en los barrios de Resistencia, que en una primera parte abarcará unos 80 sectores. El intendente Gustavo Martínez apunta a que los niños y las niñas vuelvan a ocupar los conocidos “potreros”, y para ello, se ejecutarán obras para el mejoramiento de las infraestructuras y campos de juego.

Tras mantener una reunión con el Secretario de Servicios, Claudio Westtein, y los Asistentes Ejecutivos de Deporte Social, Rodolfo Yedro y Rubén de los Santos, el Jefe comunal señaló: “Sabemos que la actividad barrial es muy importante, en especial para los niños y las niñas, quienes quieren hacer deportes y actividades recreativas después de un año muy difícil”.

“Debemos trabajar en recuperar distintas infraestructuras o espacios ociosos, conocidos como potreros que hay muchos en los barrios, y es importante continuar con los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, evitando la circulación masiva”, agregó, en alusión a que una oferta deportiva barrial permitirá mantener a los vecinos y vecinas en sus sectores.

“Se viene el verano y las vacaciones luego de un año muy complicado y como existe gran necesidad de actividades físicas, es bueno que los potreros estén en condiciones, mirando con optimismo para ir recuperando la normalidad para los primeros meses del 2021”, reflexionó.

Por eso, Martínez dejó que en claro que “vamos a acompañar al deporte social, este año no pudimos hacerlo porque debimos acatar las medidas de aislamiento físico, sabemos que hay mucha ansiedad, tenemos una opción preferencial por el deporte y en especial el infantil, por eso hay que seguir con cuidados porque la situación sanitaria no fue superada, pero a la vez tenemos que ir dando respuestas a la demandas en los barrios”.

DETALLES DE LOS TRABAJOS

El Secretario de Servicios brindó detalles de los trabajos a desarrollar, en principio en 80 barrios. “Vamos a implementar un programa de recuperar los potreros, pero para ello deberemos transitar estos sectores haciendo un relevamiento de estos lugares, ver la necesidad de cada uno, ya que hay algunos en que se debe mejorar el suelo, otros la infraestructura y algunos de manera completa”.

“Vamos a atender con las distintas áreas para darles solución y dejar estos espacios en condición para la práctica deportiva”, añadió.

LA IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO

Asimismo, los ayudantes ejecutivos en Deporte Social, De los Santos y Yedro, reconocieron el acompañamiento de esta propuesta presentada por ellos y que debido a la pandemia no se pudo cristalizar.

“Iremos directamente para recuperar estos espacios y desarrollar una tarea integral para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, trabajando con los referentes barriales”, dijo De Los Santos.

Por su parte, Yedro manifestó que empezarán a trabajar en la recuperación de arcos, bancos, además de plantar árboles para generar sombra para la gente. “Esperamos que para este verano los chicos y las chicas cuenten con su cancha en condiciones, es importante que hagan actividades físicas y si el potrero está en el barrio, se le brinda una vida deportiva”, puntualizó.

Fuente: Diario Chaco.-

