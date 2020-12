El Gobierno otorgará 5000 pesos para compras a la administración central

Será a través de la tarjeta de crédito Tuya. La acreditación será el 21 y se descontarían desde abril. El anuncio será mañana y aquellos que no tengan el plástico podrán tramitarlo. La medida también alcanzará a jubilados provinciales.

El Gobierno acordó con la Unión Personal Civil de la Provincia ( UPCP) incrementar el saldo de quienes son parte de la administración central y cuentan con la tarjeta de crédito Tuya, en su forma tradicional, en 5000 pesos, lo que se toma como una medida excepcional por las Fiestas.

Los detalles se conocerán en el anuncio que realizará este miércoles el gobernador Jorge Capitanich, pero lo que ya está claro es que para quienes ya tengan el plástico el aumento en el saldo se realizará el 21, en coincidencia con el día que comenzarán las promociones para operar con el producto insignia del Nuevo Banco del Chaco, y los descuentos de lo que se consuma con ese saldo serán desde abril y hasta en tres veces.

Un dato que no es menor es que existe un porcentaje de estatales que no cuentan con esta tarjeta de crédito por lo cual para quienes deseen acceder tanto desde el sindicato como desde el Banco se trabaja para agilizar el acceso.

Otra cuestión que también se dilucidará mañana es el alcance de la medida, por ahora solo llega a la administración central pero no descartan sumar al resto de estatales.

La medida también se extenderá a los jubilados provinciales.

Fuente: Diario Norte.-

