Fuerte autocrítica del concejal Wasinger sobre tema seguridad y el trabajo legislativo

El concejal Héctor Wasinger tuvo una fuerte autocritica ayer en la sesión del Concejo cuando se refirió al trabajo legislativo municipal que llevan adelante junto a sus pares al hacer referencia a la seguridad que moviliza a la sociedad afectada por los crecientes hechos delictivos en la ciudad con el saldo de víctimas fatales.

Señaló el concejal Wasinger que estaban cerrando a una discusión que “no alcanza a darle respuesta a la sociedad”, dijo refiriéndose al tema seguridad que “hace años venimos escuchando sobre el mapa del delito , pero que mapa del delito podemos hablar si alguien ingresa a una vivienda en el barrio Solidario y al mismo tiempo están robando en el centro o en el barrio Loma Linda, por eso nunca podemos dar respuesta porque estamos esperando sectorizar para poder mandar seis policías y el problema está en Saénz Peña. Hoy cualquier delincuente con una moto, con una bicicleta o caminando cruza la ciudad y comete el arrebato que tiene que cometer o la tragedia que después lamentamos”.

Sobre el trabajo legislativo dijo que en el Concejo “estamos escuchando a los vecinos , nosotros estamos felicitando y aplaudiendo el trabajo que hace la gente, el trabajo que el político tendría que estar haciendo también, tendríamos que ser nosotros los que estemos al frente de los reclamos municipales, provinciales y nacionales”

Basta de excusas

El concejal Héctor Wasinger pidió a sus pares que dejen de poner excusas, “ vivimos poniendo excusas, porque la policía, por esto , por lo otro y no hacemos nada como sociedad, como políticos. A nosotros nos votó la gente y no podemos ir a esa gente a decirle para trabajar en conjunto, así como hicimos campaña para que nos voten y hemos juntamos 60 mil votos, no podemos hacer campaña para que haya 60 mil personas que quieran trabajar en función de la sociedad”, se preguntó el edil.

Ahondando en el tema seguridad, dijo el concejal que se corre el riesgo de que se comience a hacer una cuestión de razas, porque “ahora creemos que son los pobres los que nos vienen a robar a matar a pegar y esto es una cuestión social, esto nos pasa a todos, este es un problema de todos” mencionó. “Que esta chica no tenía casco es cierto, pero el casco está hecho para un accidente de tránsito, no está pensado para el ataque de un motochorro, para el motochorro existe otro tipo de leyes “.

Criticó a sus pares y se incluyó señalando que “estamos llenos de excusas. Si a nosotros nos llega pasar algo en nuestra casa, inmediatamente vamos a accionar y hasta vamos a ocupar a nuestros contactos políticos para solucionar el problema y hoy estamos buscando excusas, no estamos haciendo nada”.

Sostuvo que “el reclamo de la gente es justo, no estamos a la altura de las circunstancias, yo consideró que si queremos hacer algo empecemos a trabajar en equipo, como lo hicimos en la pandemia, que después se politizó, ese es nuestro grave problema, que queremos politizar todo, trabajemos en equipo y con todas las instituciones que pasaron por acá. Tendríamos que hacer un solo pedido a los legisladores, a nuestros diputados para que saquen leyes que realmente sirvan para mejorar la vida del saenzpeñense.

