SÁENZ PEÑA – VÁNDALOS INCENDIAN LA CASA DE UN POLICÍA: SE QUEMÓ HASTA EL GATO

En la madrugada de este martes, inadaptados sociales prendieron fuego a la vivienda de un policía perteneciente a la División COM. La casa estaba deshabitada en ese momento pero un felino -mascota de la casa- que permanecía en el lugar quedó con graves quemaduras; y de la vivienda no quedó nada.

Vecinos comentaron a Periodismo365 que por la pandemia vinieron muchos adolescentes de zonas peligrosas y villas de emergencia del gran Rosario y también del conurbano bonaerense. «Ellos se juntan para cometer delitos y hay fuertes versiones que le querían prender fuego a la casa del empleado policial porque era policía nomás», agregaron.

En ese contexto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que efectivos de Comisaría 3º, intervinieron en la madrugada de hoy a las 03.40 horas en calle 18 y 27 del Barrio 134 Viviendas, donde un grupo de vándalos ingresaron a una vivienda deshabitada con intenciones de cometer ilícito.

Arribado el patrullero policial al lugar, los uniformados observaron a un grupo de sujetos que salían del interior de la propiedad, huyendo raudamente en distintas direcciones, siendo alcanzado uno de ellos por los efectivos y trasladado luego a Sanidad Policial.

El aprehendido es un menor de 15 años domiciliado en Quinta 4, y dijo ser perteneciente a la comunidad de los pueblos originarios. Asimismo se constató un gran incendio en la vivienda mencionada y se dio intervención a la División Bomberos, quienes sofocaron el incendio minutos más tarde. Se confirmó que el propietario del inmueble es un policía que presta servicios en la División COM de esta ciudad. Se contó con la colaboración de personal de la División 911.

Periodismo365

