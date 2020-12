La tragedia familiar que atraviesa Wanchope Abila

El delantero de Boca se quebró tras la victoria ante Newell’s al recordar a Maradona, “mi ídolo”, y a su vez expuso el dolor que vive por el suicidio de su sobrino, al que consideraba “un hermano”. Muy fuerte.

«Es todo golpe. Se muere tu ídolo, te pasa esto familiarmente…”. A Ramón Ábila se le estruja la garganta y se le llenan los ojos de lágrimas en medio de la Bombonera luego del 2-0 a Newell’s, en un día difícil para todos los futboleros. Sin embargo, a Wanchope se le mezcla el dolor por la muerte de Diego Maradona con una pérdida familiar que todavía le carcome el alma y que poco se sabía. hasta ayer.

“Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca avisó y que le pasa mucha gente”, soltó en pleno campo de juego el delantero, a corazón abierto. Y cuando habla de «hermano», en realidad el cordobés se refiere a Gastón, sus sobrino, al que a principio de mes le rindió homenaje en cancha de Lanús, cuando marcó el 2-1 y en su festejo lució una remera que rezaba “Gastón, te amamos. Nunca te olvidaremos”. Incluso, luego de ese encuentro Wancho replicó la dedicatoria en sus redes sociales.

“No es un momento fácil, la Argentina no pasa por un momento fácil. El encierro a la gente la pone mal, la desesperación por no tener para comer la pone mal, las adicciones también como es el caso…”, ahondó sobre las causas que habrían desembocado en ese triste final para “un ser grandísimo como él, al que extrañamos y lo vamos a recordar por siempre”.

Y en medio de esa confesión pública, Wanchope lo que quiso dejar fue un mensaje para todos aquellos que transitan por una situación similar a la de su familiar: “Quiero darle el mensaje a esa gente para que pida ayuda, porque hay gente que seguramente va a querer ayudarla y va a tener la necesidad de ayudarla a salir adelante. Porque no se dan una idea la tristeza que se siente de un día para el otro recibir el llamado de que tu hermano se quitó la vida en tu propia casa… A mi familia, que la amo, trato de sacarla adelante, pero para mis viejos es una tortura el día a día…”.

En medio del dolor, Ábila dejó un mensaje crudo pero de corazón y con la intención de poder ayudar a otras familias, para que puedan evitar por lo que él y los suyos están atravesando. Enorme gesto, Wancho. Y mucha fuerza…

Fuente: Olé

