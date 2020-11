Sáenz Peña: Se realizó el “Torneo de Ajedrez 2020”

Con la participación de casi 60 ajedrecistas de distintas edades, durante la jornada del sábado se llevó a cabo el “Torneo de Ajedrez 2020” en el Club Acción. El mismo fue organizado por la Subsecretaría de Deportes del Municipio y contó con la presencia del intendente Bruno Cipolini, el secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte y demás funcionarios y profesores.

La fiscalización de las partidas estuvo a cargo de los Profesores de la Academia “Alfil 33”. Durante la mañana compitieron las categorías infantiles: sub 6, sub 8, sub 10 y sub 12. En tanto que por la tarde hicieron lo propio las categorías sub 14, sub 16 y libre.

Los ganadores

Sub 6: 1° Milo López

Sub 8: 1° Priscila Ruiz Díaz; 2° Martin López

Sub 10: 1° Osvaldo, Martin; 2° Arturo, Gonzalo; 3° Zachman, Matías

Sub 12: 1° Klenec, Drazen; 2° Zachman, Agustín; 3° Klenec, Fausto

Sub 14: 1° Cardozo, Lucio; 2° Medina, Melina; 3° Bernal, Máximo

Sub 16: 1° Recio, Damián; 2° González, Damián; 3° Ramírez, Alfredo

Libre: 1° Aznar, Darío; 2° Rodríguez, Cristian; 3° Alderete, Ian

