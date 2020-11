El primer posteo de Dalma Maradona después de la muerte de Diego: “No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos”

Este viernes al mediodía, luego de velar a su padre en la Casa Rosada y enterrarlo en un cementerio privado de Bella Vista, Dalma Maradona se volcó a las redes sociales para dejar una sentida despedida a Diego. Lo hizo con una foto de la época en que El 10 se convirtió en ídolo de Nápoles, Italia. Incluso, se lo ve con el buzo de entrenamiento de Napoli y sentado sobre una pelota; frente a él, su hija mayor en cuchillas, con una flor en la mano, y sin que sumara más de un año y medio.

Al pie de la imagen, un largo texto que arranca de forma contundente. “Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no… ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo! ¡Ya te extraño, pá! ¡Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos!”.

“¡Te voy a amar y defender toda mi vida -le escribió Dalma en su publicación en Instagram- porque te agradezco la vida compartida! ¡Estoy destruida pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘Y cómo es él’ para que cuando, te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… ¡vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos! ¡Te amo, papá!”.

Hija mayor de Diego, fruto de la unión del astro con Claudia Villafañe, Dalma le deja entonces un reproche cómplice. “Como me pediste siempre, voy a cuidar de la Jabru (por su mamá) y tu pompón preferido (su hermana Gianinna Maradona), ¡porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles desde que tengo uso de razón!”.

Casada con Andrés Caldarelli (la ausencia en su boda de Maradona, por aquellos días en Dubai, provocó una gran polémica que los llevó a distanciarse), la actriz le habla de su hija, Roma, de un año y ocho meses. “Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían, me voy a morir por dentro. Pero quedate tranquilo que ¡le voy a contar exactamente quién fuiste, quién sos y quién vas a ser para siempre! Igual, ya te ama. Porque tenías eso… No hacía falta mucho para amarte…”.

