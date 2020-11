Colonia Elisa : detuvieron al policía por la muerte de su pareja Adriana Barreto

Hace instantes la fiscal de investigaciones número 1 de General San Martín ordenó la aprehensión del agente Carlos Ojeda (22) , pareja de la joven de 26 años e imputado por femicidio. Barreto recibió un disparo del arma reglamentaria, este lunes, cuando ambos se hallaban en la casa de calle Corrientes de Colonia Elisa.

Si bien aún no se realizó la prueba de barrido electrónico (detecta pólvora en manos y prendas) , la fiscal Andrea Langellotti , dispuso la detención del policía quien será alojado en una seccional fuera de Colonia Elisa.

Por el momento, sin el resultado del testeo de pólvora a Barreto, el policía Ojeda y su padre, porque fue el que transportó en su auto a su nuera junto al viudo hasta el hospital, la fiscal tomó en cuenta para privar de la libertad al uniformado, tras la denuncia radicada por la mamá de Adriana en las últimas horas.

Por lo cual , desde el Ministerio Público si bien se inició la pesquisa como presunto suicidio, al surgir un indicio de posible violencia de género se detuvo al policía.

Los resultados del barrido electrónico podrían conocerse el viernes 27 o lunes 30, prueba que de no detectarse pólvora en las manos del detenido o de su papá, la causa se investigará como suicidio y no habrá declaración de imputado que tiene previsto Langellotti.

Fuente: Diario Norte.-

