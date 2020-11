El fin de una época: levantaron los puestos de comida de la plaza 25 de Mayo

La Municipalidad de Resistencia culminó con el procedimiento iniciado el martes, bajo la orden del Juzgado de Faltas. Removieron todos los puestos de comida que se ubicaban en la plaza central de la ciudad.

En un operativo que inició a las 7 de la mañana de este miércoles, personal de la Municipalidad de Resistencia completó los trabajos iniciados ayer en relación a la clausura y desalojo de los puestos de comida que se ubicaban en la Plaza 25 de Mayo.

El martes habían iniciado con los procedimientos y el personal municipal logró clausurar los locales que mayormente vendían panchos y hamburguesas. Si bien en ese momento ya tenían la idea de, además de la clausura, avanzar con el desalojo, lo cierto es que la resistencia de los dueños y trabajadores de tres de las cuatro casillas no lo permitió.

Así las cosas, continuaron con los trabajos este miércoles en horas tempranas de la mañana, cuando camiones del municipio llegaron hasta la plaza 25 de Mayo para comenzar con los últimos trabajos: el de la remoción de las casillas.

En el lugar estaban la jueza de Faltas de Resistencia, Zulema Gialdroni; el subsecretario de Regulación y Fiscalización de la Municipalidad de Resistencia, Gustavo Amann; y el subsecretario de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Matías Breard.

Cabe recordar que en el operativo del martes también participó el subsecretario de Transporte, Luis Cabrera, quien había comentado que “el procedimiento inició con Bromatología ya que estos puestos de comidas no están habilitados para funcionar de acuerdo con lo que se determina”.

Por su parte, Amann expuso que a los trabajadores del lugar “les explicamos que no hay ninguna ordenanza que tenga la posibilidad de darle la autorización”. Y añadió: “Como la plaza 25 de Mayo es patrimonio cultural de Resistencia, esta gestión quiere sanear esta situación, ordenar la ciudad y que todos los quioscos tengan su actividad comercial por dentro de lo que permite la ordenanza, y por fuera de las plazas”.

El subsecretario aclaró que los puestos que funcionan allí “no tienen habilitación. No hay ningún instrumento legal desde el municipio para habilitar esto, venían con habilitaciones precarias de anteriores gestiones».

Claro que los dueños y los trabajadores del lugar se resistieron tanto a la clausura como al desalojo. El martes un grupo se subió al techo de una de las casillas con una garrafa y un encendedor mientras que otros se encadenaron. Este miércoles un hombre se encerró por un momento en el puesto que quedaba, hasta que terminó saliendo y el personal municipal logró levantar la estructura para llevársela.

De esta manera, ya no quedan puesto de venta de comida en la Plaza 25 de Mayo.

Fuente: Diario Chaco.-

