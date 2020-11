SÁENZ PEÑA:Concejales de Chaco Somos Todos invitaron al titular de Anses para hablar sobre el IFE4

Preocupados por la situación social y económica de gran parte de población, pero sobre todo de vecinos saenzpeñenses, trabajadores informales, desempleados y monotributistas de las categorías inferiores que sufrieron la reducción de sus ingresos durante la cuarentena por coronavirus, concejales del oficialismo invitaron al responsable de Anses en Sáenz Peña Jonatan Olivello para que los informes sobre el nuevo programa que reemplazará al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE4).

Recordaron que “es uno de los planes que aparece como reemplazo del Ingreso Familiar de Emergencia, pero al que sólo podrán acceder aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos”

Los ediles manifestaron su preocupación pensando en los sectores más vulnerables que debido a la situación económica y la inflación se ven condicionadas en cubrir sus necesidades básicas de acá a fin de año.

Por esta problemática y por lo que significara socialmente de cara a las fiestas de fin de año la reducción o no cobre de dicho ingreso, los ediles no solo manifestaron su preocupación al respecto, sino que además quieren conocer los pormenores de este nuevo programa en reemplazo del IFE. Quieren saber de primera mano si confirmaron o no la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia u otro programa que, durante los últimos seis meses, tuvo tres cuotas de $10.000.

“Se hablaba de ver cómo se cubría de acá a fin de año las necesidades de todos, pero según los últimos anuncios este nuevo programa conocido como Potenciar no alcanzará a todos los sectores a los que llegaba el IFE. Queremos conocer de primera mano cómo se está trabajando con este tema y por eso que invitamos al responsable de Anses Sáenz Peña al recinto del Concejo Municipal”, señalaron.

Comentarios