EL PRESIDENTE DE APA HIZO ENTREGA A LA INTENDENTE DE PROYECTO DEFINITIVO DE DEFENSAS PARA LA CIUDAD DE CHARATA

Esta mañana la Intendente María Luisa Chomiak recibió al Presidente de la Administración Provincial del Agua, Ingeniero Daniel Pegoraro, quien hizo entrega del proyecto final de defensas que tendrá la ciudad de Charata. Acompañaron la Presidente de Concejo Alejandra Campos y el Secretario de Obras Federico Damilano, además de integrantes del organismo.

La jefa comunal manifestó que esta jornada de trabajo con el Ingeniero Pegoraro, «es motivo de alegría, recibimos hoy de manos del presidente de APA y equipo de trabajo, el proyecto definitivo de las defensas para nuestra cuidad. Realmente más allá del año difícil que nos tocó, no fue escollo para que los técnicos, profesionales y todos los involucrados pudieran trabajar en el proyecto. No tenemos dudas que el Gobernador logrará financiar la obra que traerá tranquilidad a los vecinos, sin dejar mencionar que esto nos permitiría a su vez saber los niveles y trabajos a realizar dentro del ejido urbano. Lo que recibimos hoy es una información con que esta Municipalidad no contaba; a partir de hoy, estará en el ámbito de planificación»; destacó, además de retirar los agradecimientos al presidente de APA y equipo.

Por su parte, el Ingeniero Daniel Pegoraro manifestó que en este contexto «pudo darse continuidad a este trabajo conjunto con el Municipio y traer hoy este proyecto definitivo que brinda solución a aproximadamente a 40 mil habitantes de Charata. Son alrededor de 20 kilómetros de defensa con canal de guardia, casi 50 mil metros cúbicos con movimiento de terraplén, casi 35 mil metros cúbicos de excavación de canales y sistema de alcantarillado», señaló.

El presidente de APA también indicó que la obra «además contempla la ejecución de alambrados con un monto de 150 millones de pesos, que está siendo gestionado por el gobernador ante las autoridades nacionales, así que próximamente podremos avanzar en la obra» y valoró el trabajo del organismo en los últimos años que incluye una precisión de expansión de la ciudad y también los trabajos complementarios planificando las defensas.

Por ultimo destacó que con esta entrega Charata es una de las primeras localidades que recibe el proyecto definitivo y que se está trabajando en las localidades vecinas para que puedan contar con la misma información.

