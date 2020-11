DURO TRASPIE AL MICROTRAFICO. ALLANAMIENTOS. CASI DOS KILOS DE COCAINA. CASI DOS KILOS DE FLOR DE MARIHUANA (COGOLLOS). DETENIDOS.

Dos incursiones exitosas realizó ésta siesta personal de la DIVISION MICROTRAFICO a cargo del SUBCOMISARIO WALTER KEES Y COMISARIO PABLO J. ZANIER cuyos resultados se describen seguidamente.

En el barrio NÉSTOR KIRCHNER se allanó un domicilio y se encontró dos bochas grandes de COCAINA, dos bochas de MARIHUANA, balanzas de precisión, la suma de casi 78 mil pesos en distintos billetes. Se logró la aprehensión de un sujeto mayor y además se procedió al secuestro de una camioneta VW TIGUAN

Mientras que en el domicilio situado en BROWN 1650 de se encontró casi dos kilos de COCAINA, casi dos kilos de MARIHUANA representada en la flor del vegeto, lo que en la jerga se denominan «cogollos» con un valor a los 300 mil pesos.

En el interior del inmueble además se logró encontrar COCAINA Y MARIHUANA FRACCIONADA, BALANZAS Y LA SUMA DE casi 200 mil pesos, dos balanzas de precisión, y un sin número de elementos de interés a la causa, como asi la detención de un sujeto de 21 años. Conforme surge de los dichos de los investigadores estamos en presencia de un secuestro millonario, estiman que lo incautado llegaría a los 5 millones de pesos, se obtiene como indicador además que ambos domicilios eran regenteados por los mismos protagonistas de interés y que venían siendo investigados por el delito comprendido en el art 5 inc c) de la Let 23737 y en concordancia con la Ley de Narcomenudeo de la PROVINCIA. Al culminar los allanamientos se observó gran felicidad en la fuerza preventiva ya que han desbaratado dos centros den ventas muy fuertes en esos sectores del GRAN RESISTENCIA además la alegría fué doble debido a que conforme disposición de la JEFATURA DE POLICIA el Comisario PABLO J. ZANIER ocupará desde hoy el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO DROGAS PELOGROSAS que hasta hace unos días era ocupado por quien hoy será el DIRECTOR ANTINARCOTICOS COMISARIO MAYOR RUBEN O. GONZÁLEZ y el SUBCOMISARIO WALTER KEES ocupara el cargo de JEFE DE MICROTRAFICO lugar que ocupaba hasta hoy ZANIER. De esta manera se cierra un círculo delictivo que se investigaba desde hace tiempo conjuntamente a la FISCALIA NRO 02 a cargo de la DRA TOMJENOVICH.

Comentarios