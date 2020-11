El femicida de Paola Tacacho dejó dos cartas antes de matarla: “Se viene lo peor”

La policía las encontró en su departamento. En los textos, Mauricio Parada Parejas advierte sobre su ataque y responsabiliza a la víctima, a su familia y a la Justicia.

A dos semanas del femicidio de Paola Tacacho, la profesora de inglés de Tucumán, los investigadores allanaron la casa de Mauricio Parada Parejas, el exalumno que la asesinó y luego se suicidó.

Allí encontraron dos cartas escritas por el asesino antes de cometer el crimen en las que culpa a la víctima, a su familia y a dos funcionarios judiciales por “dejarlo solo” . “Se viene lo peor”, había advertido en uno de los textos.

El operativo se realizó el viernes en el departamento ubicado en la calle Monteagudo al 800, en la zona norte de la capital provincial. Como resultado, el personal de la División Homicidios de la policía de Tucumán encontró la dos cartas escritas por el femicida: un papel manuscrito y otro redactado por computadora.

En ambas piezas deja constancia, por un lado, de que su voluntad es que nadie se quede con sus posesiones personales, sino que “quemen todo”; y por otra parte, se refiere crudamente a Paola, entre amenazas y acusaciones.

“Nadie me culpa a mí de NADA. Esta cajetuda Tacacho se acercaba todo el tiempo queriendo provocar, ahora tiene lo que se merece”, dice uno de los fragmentos de la nota que escribió a mano.

En el mensaje, además de culpar a su familia y a la propia víctima, también apunta a los políticos. “Al carajo con todo y con todos los que andan votando chorros como Cristina y los nazis peronistas y creyendo que así van a funcionar las cosas”, remarcó. Allí también reconoció que su familia lo había dejado solo, ya que no recibía atención médica a pesar de que le habían diagnosticado esquizofrenia.

“No me arrepiento de ‘nada’ ni tampoco pido perdón ‘jamás’. No se acomoden, prepárense porque se viene el fin de todo y estarán ahí para ver cómo todo se cae”, cierra en el manuscrito.

Fuente: TN

