SALUD SOSTIENE SU LABOR TERRITORIAL EN SÁENZ PEÑA CON CUATRO PUESTOS FIJOS Y OPERATIVOS DE RASTREO DE CASOS COVID-19

Se trabaja en una rápida detección de casos para cumplir con los criterios de aislamiento o internación. Para ello se dispone del consultorio de febriles del Hospital 4 de Junio, un espacio de detección y aislamiento del Hotel Gualok, y puestos fijos en los centros de salud de los barrios Nam Qom y Néstor Kirchner. En los próximos días el corredor COVID-19 sumará 20 camas a su capacidad de internación.

El Ministerio de Salud Pública del Chaco profundiza los trabajos territoriales en la localidad de Sáenz Peña para mitigar el impacto de la pandemia por coronavirus y evitar rebrotes de casos. Actualmente la ciudad cuenta con cuatro puestos fijos de búsqueda y detección de personas COVID-19 positivas, además en los próximos días el Hospital 4 de Junio sumará a su capacidad de internación un total de 20 camas para pacientes leves y moderados.

La estrategia del abordaje de la pandemia en Sáenz Peña busca ser lo más abarcadora posible con la instalación de puestos fijos, postas estratégicas y operativos de rastrillaje de casos en diferentes sitios de la ciudad. Para ello se cuenta con el soporte técnico de dos camiones sanitarios aportados por la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS) y la Municipalidad. En cada uno de estos espacios e intervenciones se realizan hisopados y testeos para la identificación de positivos.

La labor territorial en Sáenz Peña es posible gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud Pública del Chaco, la Región Sanitaria 7, el Hospital 4 de Junio, la Municipalidad, UNCAUS, voluntarios y voluntarias. Un amplio despliegue que tiene como finalidad la rápida identificación de casos sospechosos, contactos estrechos y positivos, para su aislamiento o internación, según los criterios que le correspondan a cada paciente.

Actualmente la ciudad cuenta con cuatro puestos fijos: el consultorio de febriles que atiende durante las 24 horas (de lunes a lunes) en el Hospital 4 de Junio, que es el centro de internación de pacientes con COVID-19 positivos; el espacio de detección y aislamiento del Hotel Gualok; y las postas de detección en los CAPS de los barrios Nam Qom y Néstor Kirchner.

Para reforzar el trabajo de estos puestos fijos se diseñan operativos de rastrillaje con el soporte de los camiones sanitarios. En cada uno de esos operativos intervienen entre 30 y 40 agentes entre personal de salud (médicos y enfermeros), personal municipal y voluntarios de la Universidad UNCAUS. La semana pasada se realizaron intervenciones en los barrios Nam Qom, Matadero y en la plaza Juan B. Justo, en este último sitio la labor se extendió hasta la jornada del lunes 9 de octubre.

“Estamos realizando una estrategia territorial para la búsqueda activa y detección de casos que es lo más abarcadora posible”, resaltó el subsecretario de Salud, Alejandro García, uno de los coordinadores de las tareas en Sáenz Peña. “Un aspecto que quiero destacar, además de la tarea conjunta en terreno que estamos haciendo con la intervención de diferentes actores de la comunidad, es el trabajo de la estructura hospitalaria de Sáenz Peña, tanto pública como privada, que siempre dio abasto a las demandas de la comunidad, sorteando la dinámica propia de esta pandemia”, remarcó.

A las 23 camas COVID-19 con que ya cuenta el hospital saenzpeñense se sumarán en los próximos días unas 20 camas para pacientes leves y moderados, reforzando de esta manera la capacidad de internación del corredor COVID-19. En el mencionado centro hospitalario se internan pacientes leves, moderados y UTI.

“Actualmente contamos con dos centros de salud en los barrios Nam Qom y Néstor Kirchner, donde se pueden realizar hisopados, que se suman a los puestos fijos del consultorio de febriles del Hospital 4 de Junio y al espacio de detección y aislamiento del Hotel Gualok. Nuestra meta es que en un mediano plazo en los doce centros de salud de la localidad se puedan hacer estas tareas”, anticipó García.

Finalmente envió un mensaje apelando a la responsabilidad social de la comunidad, en especial acerca del comportamiento en horarios nocturnos. “Vimos que hay un alto acatamiento a las normas de bioseguridad y protocolos en comercios y en la comunidad en general durante el día; no así en los horarios nocturnos, y en particular apelo a la responsabilidad de la juventud, que en esos horarios se relaja, deja de lado el uso del barbijo o no respeta la distancia social”, indicó. “Insistimos en que es necesario evitar este tipo de situaciones y sostener las recomendaciones para cuidarnos entre todos y cuidar a los demás”, subrayó.