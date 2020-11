EL CENTRO PROVINCIAL DE HEMOTERAPIA CONMEMORA EL MES DEL DONANTE DE SANGRE CON DIVERSAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA

El 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y se realizará una colecta en los estudios de Chaco TV. El 14 de noviembre es el Día del Técnico en Hemoterapia y se hará un procedimiento similar en el Centro Cultural La Flota de Barranqueras. Desde el Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre invitan a la comunidad a donar en el espacio ubicado en el hospital Julio C. Perrando. En conmemoración de la primera transfusión de sangre realizada en el país, el 9 de noviembre de 1914, se estableció en el año 2004, mediante la Ley Nacional 25.936, a esa fecha como el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. En Chaco, el Centro Provincial de Hemoterapia, del Ministerio de Salud Pública de la provincia, conmemorará ese día y el Mes del Donante con diversas actividades vinculadas a la promoción de la donación voluntaria de sangre. José Mohalem es técnico en Hemoterapia del Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre del Centro Provincial de Hemoterapia. Destacó que “el mes de noviembre es muy importante para nosotros porque el 9 celebramos el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y el 14 de noviembre es el Día del Técnico en Hemoterapia, por eso decimos que este mes es el Mes del Donante”. En Chaco este año el Día Nacional del Donante se conmemorará con una colecta a realizarse en los estudios de Chaco TV, ubicados en el cuarto piso del edificio de la Casa de las Culturas. “En esa colecta los donantes serán las trabajadoras y los trabajadores de medios de comunicación”, remarcó Mohalem. A su vez, relató que “el 14 de noviembre es el Día del Técnico en Hemoterapia, que son quienes realizan la labor en los bancos de sangre y en los laboratorios de la provincia”. A esa fecha, “la conmemoramos con una colecta de sangre en el Centro Cultural La Flota de la ciudad de Barranqueras”. Este espacio está ubicado en Capitán Solari 123. Previo a estas actividades, el sábado 7 de noviembre de 9 a 12.30, el Equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre del Centro Provincial de Hemoterapia realizará una colecta de donantes voluntarios de sangre en el Centro Integrador Comunitario de Villa Don Andrés, ubicado en calle Haití 1220 de Resistencia. ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Sabías que una donación tarda aproximadamente 15 minutos? En Argentina se necesitan aproximadamente 5.000 donaciones diarias; solo el 35% de las donaciones son voluntarias; cada vez que donás sangre podés ayudar a salvar hasta cuatro vidas. Por razones como estas, Mohalem resaltó que “la importancia de donar radica en que la sangre se obtiene pura y exclusivamente de los donantes, ya que no se compra ni se fabrica. Por esto es importantísimo fomentar la donación voluntaria de sangre”. El integrante del equipo de Promoción de Donación Voluntaria de Sangre relató que durante los primeros meses de la pandemia apelaron a una estrategia de postas de captación de donantes voluntarios. “Actualmente, en el marco de la desescalada, se volvió a la atención en nuestro espacio en el hospital Perrando”, recordó. Mohalem informó que el horario de atención es de 7.30 a 12 y de 14.30 a 17, a su vez destacó: “Estamos viendo que la gente está volviendo a donar sangre y se está recuperando en parte el stock de donantes, pero es necesario el aporte de más donantes voluntarios dado que la necesidad de sangre es urgente siempre”. Los donantes voluntarios de sangre pueden ser personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilogramos y gocen de buena salud. Al momento de presentarse deben acudir con DNI o algún documento que acredite su identidad. No debe estar en ayunas. Entre una donación y otra deberá pasar por lo menos 8 semanas. El procedimiento es seguro y se realiza respetando todas las normas de bioseguridad requeridas en el marco de la pandemia en curso.