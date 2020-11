Obeid anticipó que se abstendrá en la votación del Defensor del Pueblo

El diputado provincial Luid Obeid anticipó en la mañana de este jueves que en lo que refiere a la votación del Defensor del Pueblo y su adjunto, el cual debía realizarse ayer y finalmente pasó para el próximo 18 de este mes, se abstendrá de votar. Más allá de esto aclaró que esto no significa deslegitimar la forma en la cual se llamó a los interesados ni los que se presentaron.

Obeid, en declaraciones a Radio Provincia, justificó su postura al mencionar que no comparte que a la figura del Defensor del Pueblo no sea electo por mandato popular. “Para mí al Defensor tiene que ser electo voto directo”, dijo. Agregó que la elección debería ser como la de un legislador ya que “en definitiva es un cargo que tiene fueros, como los de un diputado”.

Explicó que en la elección del Defensor puede darse que alguno de los 41 postulantes tenga un mejor currículum personal y profesional y mayor aceptación, pero que sin embargo no sea el elegido. Si bien dijo que no hace un juicio de valor del modo y que su planteo no es una critica a esta modalidad planteada en la Constitución provincial, aseguró que “esto (por la elección) no puede quedar en manos de los partidos mayoritarios”.

Ante esto planteó la necesidad de que, como parte de las discusiones de reforma de la carta magna provincial planteadas desde el Ejecutivo, esto sea un tema a tratar de manera que se lo pueda rever.

