Secheep y Sameep suspenden sus audiencias públicas y no habrá aumentos de tarifas en este 2020

Capitanich lo confirmó hace minutos a través de sus redes sociales. En el mensaje llevó “tranquilidad y calma a todas las casas chaqueñas”, transmitiendo que “por este año no habrá aumentos”

A través de sus redes sociales, el gobernador Jorge Capitanich informó hace minutos la decisión del gobierno provincial de suspender las audiencias públicas programadas por las empresas Sameep y Secheep para el análisis de nuevos cuadros tarifarios.

“Hemos decidido suspender la audiencia pública convocada por las empresas Sameep y Secheep para la determinación del cuadro tarifario como la situación financiera y patrimonial de las empresas”, expuso el mandatario.

Enseguida, resaltó: “Quiero llevarles tranquilidad y calma a todas las casas chaqueñas y decirles que por este año no habrá aumentos”.

En sus fundamentos y análisis del escenario, Capitanich sostuvo que “tener un aumento en las tarifas, para cualquier casa chaqueña, en este contexto de extensión de pandemia y cuadro de emergencia económica, sería un drama, por más necesidad comprensible que tengan las proveedoras del servicio”.

En tanto, adelantó que la nueva convocatoria se realizará conforme lo fije el Poder Ejecutivo provincial en virtud del cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales existentes.

“En este año tan complejo para todo el mundo, no quiero agregarles más preocupación a las casas chaqueñas. Ya habrá momento para revisar números y necesidades”, subrayó el gobernador. Y cerró: “Hoy quiero que las familias chaqueñas transiten de la mejor forma la recta final de este año particular”.

La empresa Secheep había programado la audiencia pública para este viernes 6 de noviembre a las 9 en la localidad de La Leonesa. Mientras que Sameep -que esta mañana anunció la suspensión- tenía prevista la instancia en General San Martín este jueves 5. Ambas, con el anuncio del gobernador, fueron suspendidas.

