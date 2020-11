Municipales de Resistencia recibirán un bono fijo de $6.000 a partir de octubre

Municipales de Resistencia recibirán un bono fijo de $6.000 a partir de octubr

Esta suma fija será abonada luego del 20 de noviembre y luego estará incorporado al salario, se cobrará por un tiempo estimado que no superará el año. También se anunció el otorgamiento de bonificaciones por título a las categorías inferiores a partir de diciembre.

El intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, analizó este miércoles la actual situación financiera del Municipio y realizó anuncios sobre beneficios para los empleados municipales y efectuó proyecciones para el 2021. Lo hizo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales y las del Municipio. Los trabajadores municipales recibirán una suma no remunerativa ni bonificable, a partir de diciembre se reconocerán los títulos y se promocionará a los trabajadores con más de 20 años de antigüedad que aún permanecen categorías inferiores.

Entre los principales anuncios, el jefe comunal capitalino anunció que se otorgará a partir del 1 de octubre un suplemento de 6 mil pesos no remunerativa, ni bonificable, para jornalizados y trabajadores de planta, que será para todos por igual. Esta suma fija será abonada luego del 20 de noviembre y luego estará incorporado al salario, se cobrará por un tiempo estimado que no superará el año. “Este es un aporte que realiza la Ciudad debido a la situación compleja que atraviesan todos los empleados y será otorgada de forma equitativa, muchos estarán de acuerdo y otros no pero confiamos en que es lo mejor hacerlo de esta manera, para todos por igual”, afirmó Martínez.

Reconocimiento de título

Además, el intendente de Resistencia anunció que en el mes de diciembre 1.414 agentes de categorías inferiores reciban el pago por concepto de título secundario, debido a que se trabajó con el Censo de los Trabajadores, con la Dirección General de Personal e Informes de la Junta, para lograr que puedan acceder a ese beneficio pendiente hace varios años en algunos casos. “Esto aumenta el porcentaje de dinero que va destinado a los de categorías inferiores y evitamos los juicios que el Municipio pierde por este tipo de reclamos en la Justicia”, concluyó el mandatario capitalino.

