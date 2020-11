Aire acondicionado y Covid: aconsejan evitar hacinamientos

Mariela Fabiani dice que aún no hay estudios concluyentes sobre contagios que provoca este artefacto. En oficinas, se recomienda usar tapabocas.

Mariela Fabiani, médica cirujana diplomada en Bioética Clínica, con posgrado y formación en Epidemiología, y exdirectora de Epidemiología de la provincia (2016-2019), brindó su mirada en diálogo con NORTE con respecto a la situación que se da en relación del uso de aires acondicionados y la posibilidad de que su funcionamiento facilite la dispersión del virus.

Al respecto, señaló que “la transmisión más ampliamente reconocida del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (Covid-19), se produce a través de gotas respiratorias (gotas de Flügge) por el contacto directo con personas infectadas o superficies contaminadas con secreciones de personas enfermas”.

De esta manera, “es probable que la inhalación de pequeñas gotas en el aire sea otra vía de infección, además de las ya mencionadas. Si bien persiste la incertidumbre con respecto a las contribuciones relativas de las diferentes vías de transmisión. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) se utilizan como medida primaria de control de enfermedades infecciosas en algunos ambientes sanitarios. Sin embargo, si no se usan correctamente, podrían contribuir a la propagación de enfermedades transmitidas por el aire como se propuso en el pasado para el SARS”, advirtió la profesional.

EVIDENCIAS

Sin embargo, Fabiani aseguró que “las investigaciones disponibles sobre esta relación no proporcionan evidencia suficiente de que el virus SARS-CoV-2 pueda ser transmitido por sistemas HVAC”.

“Es importante destacar que las diferencias tecnológicas en los sistemas HVAC, impiden la generalización de los resultados a nivel mundial. Tampoco se dispone de un método estándar recomendado para el muestreo y la determinación de virus en el aire”, aclaró.

CONTROLES TÉCNICOS

En este sentido, los controles de técnicos adecuados de edificios “incluyen una ventilación suficiente y eficaz, posiblemente mejorada por la filtración de partículas, evitando la recirculación del aire. Lo fundamental es evitar hacinamientos”. En tanto, “los controles técnicos de equipos de refrigeración, podrían implementarse sin mucho costo en los lugares de trabajo, como oficinas, teniendo en cuanta además el debido distanciamiento, la distribución adecuada de los escritorios y la ventilación”.

Seguir las recomendaciones básicas

Mariela Fabiani expresó que es importante siempre seguir las recomendaciones básicas en relación con la prevención de contagios de Covid-19. “Hay que reconocer estas medidas generales como importantes para contribuir al objetivo de prevención de infecciones”, sostuvo.“Siempre que se va a interactuar con otras personas se debe usar barbijo, que tape boca y nariz, no solamente tapa boca, más aún en lugares cerrados”, indicó.

DESDE LA NACIÓN

Además desde el gobierno nacional se expresaron recomendaciones para una adecuada higiene respiratoria para evitar la diseminación de secreciones al toser o estornudar. “Esto es importante, sobre todo, cuando las personas presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados. Limpiar las manos después de toser o estornudar”, entre otras sugerencias.

La OMS y el uso de la mascarilla

Entre los recaudos que se deben tomar para en oficinas públicas está el del uso de tapavoca. La Organización Mundial de la Salud OMS) informa cuáles son las indicaciones básicas sobre la manera de ponerse la mascarilla. Antes, “lávese las manos antes de ponerse la mascarilla, y también antes y después de quitársela; asegúrese de que le cubre la nariz, la boca y el mentón”. Sobre el tipo de mascarilla que se ha de usar, y en qué circunstancias, en función de la magnitud de la circulación del virus en el lugar en que usted vive, el lugar al que se dirige y quién es usted, recomiendan lo siguiente: “Utilice una mascarilla de tela, a menos que pertenezca usted a un grupo de riesgo determinado. Esto es especialmente importante cuando no pueda mantener la distancia física, en particular en entornos de aglomeraciones y en interiores poco ventilados”.“Utilice una mascarilla médica/quirúrgica si es mayor de 60 años, tiene enfermedades preexistentes, se siente mal o está cuidando a un miembro de la familia enfermo”, agregan.

Para los profesionales sanitarios, las mascarillas médicas son equipo de protección personal esencial cuando tratan casos sospechosos, probables o confirmados de Covid-19. Se trata de las mascarillas autofiltrantes.

