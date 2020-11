Dolor e impotencia por la muerte de un niño tras una cirugía: desde julio lucharon para poder cruzar Corrientes para operarse.

El caso se dio a conocer a través del Facebook Liberen el Puente General Belgrano y la historia terminó de la peor manera. Sandra y su hijo Franco lucharon arduamente por poder cruzar el puente Chaco- Corrientes ya que el niño tenía que operarse de urgencia a principios de Agosto. Sin embargo, eso no fue posible y finalmente lo intervinieron a mediados de Octubre pero hoy su corazón no aguantó y el pequeño Franco falleció. “Hoy Franco nos dejó. Su mamá está sola en corrientes ya que por las restricciones su familia no puede ir y está siendo acompañada por integrantes del grupo para los trámites requeridos” escribieron desde la cuenta de la red social.

No hay consuelo ni excusas cuando la vida de un niño se apaga por haber esperado mucho tiempo para poder ser intervenido. Dos provincias, un puente interrumpido y hoy, la pérdida de una joven vida que debió tener esperanzas y expectativas de un futuro mejor. El caso de Sandra y su hijo Franco, su lucha por operarse en Corrientes viviendo en Chaco en tiempos de pandemia y un desenlace triste y doloroso.

Desde la cuenta de Facebook “Liberen el Puente General Belgrano” dieron a conocer la historia de esta mamá y su hijo, quienes desde Julio debieron luchar para conseguir los permisos que les permitan cruzar el puente interprovincial para poder operar a Franco, quien debía intervenirse a principios de Agosto. Sin embargo, eso no sucedió hasta que intervino el Gobernador Gustavo Valdés, no sin antes muchísimos reclamos, para permitir que cruzaran.

Una vez en Corrientes, la intervención quirúrgica de Franco comenzó a aplazarse una y otra vez hasta que finalmente se llevó a cabo a mediados de Octubre, es decir, poco más de dos meses después de la primera fecha programada. Tiempo fundamental que se perdió y donde la salud del pequeño empeoró. Finalmente, el corazón de Franco dijo basta y su vida se apagó este lunes 2 de noviembre.

Fuente: Diario 21.

Comentarios