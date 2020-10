Concejales del Bloque Chaco Somos Todos preocupados por la situación sanitaria de la ciudad

Ante el aumento de casos positivos de COVID que se registran en Sáenz Peña y el deceso de personas casi a diario por el virus, como concejales de la ciudad, manifestamos nuestra preocupación ante dicha situación sanitaria.

Vemos con preocupación que, pese a los esfuerzos de las autoridades locales de salud, del Comité de Emergencia, de la Municipalidad, en determinadas etapas el sistema sanitario se ve al borde del colapso. Todos sabemos y hemos escuchado a los responsables de Salud decir que si un saenzpeñense necesita hoy un respirador tiene que ser derivado a otro lugar y esto en parte se debe a la gran demanda de pacientes del interior que llegan a esta ciudad para ser atendidos, en su mayoría pacientes COVID.

Nos llama la atención que luego de casi 9 meses aun no llegaron las camas prometidas por el Gobierno Provincial en el mes de marzo, solo llegaron unas pocas, sin mencionar la falta de profesionales, enfermeros, médicos, para cubrir la gran demanda existente en la zona para uno de los Hospitales más importantes del interior provincial.

La situación es alarmante no solo por esta situación sanitaria y la falta de respuesta de salud Pública de la Provincia, uno de los ejemplos más recientes fueron las fallas existentes en el sistema de monitoreo provincial con los pacientes COVID de la ciudad, antes los resultados de los testeos. Hasta cuando los saenzpeñense vamos a seguir soportando la inoperancia de funcionarios provinciales que no están a la altura de las circunstancias. Requerimos una rápida respuesta e intervención del Misterio de Salud para dejar en condiciones la sala COVID y la de aislamiento con todos los elementos que se requieren. No se puede seguir esperando, necesitamos una urgente respuesta ante el inminente desborde sanitario en la ciudad.

No desconocemos que el aumento de casos se debe también a la falta de solidaridad de muchos saeznpeñenses que no respetan las mínimas medidas de seguridad, a quienes reiteramos nuestro pedido de poner en práctica el distanciamiento social, el uso de barbijo y alcohol en gel. Y en cuanto a las reuniones sociales y fiestas clandestinas pedimos la Justicia que actúe con todo el peso de la ley. Entre todos debemos cuidarnos y cuidar nuestro sistema de salud.

Comentarios